У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який йшов п'яним посеред дороги. ВІДЕО





Про це



Так, 37-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння здійснював перехід проїзної частини у невстановленому місці.



На щастя, патрульні вчасно помітили чоловіка та забрали з дороги.



Патрульні винесли на пішохода постанову у зв’язку з наявністю у його діях ознак адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами в стані сп’яніння) КУпАП.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Відродження у Луцьку патрульні затримали п'яного чоловіка за порушення правил дорожнього руху пішоходами.Про це повідомляє патрульна поліції у Волинській області.Так, 37-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння здійснював перехід проїзної частини у невстановленому місці.На щастя, патрульні вчасно помітили чоловіка та забрали з дороги.Патрульні винесли на пішохода постанову у зв’язку з наявністю у його діях ознак адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами в стані сп’яніння) КУпАП.

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