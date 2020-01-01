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У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який йшов п'яним посеред дороги. ВІДЕО

У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який йшов п'яним посеред дороги. ВІДЕО
На проспекті Відродження у Луцьку патрульні затримали п'яного чоловіка за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Про це повідомляє патрульна поліції у Волинській області.

Так, 37-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння здійснював перехід проїзної частини у невстановленому місці.

На щастя, патрульні вчасно помітили чоловіка та забрали з дороги.

Патрульні винесли на пішохода постанову у зв’язку з наявністю у його діях ознак адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами в стані сп’яніння) КУпАП.




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Теги: Луцьк, патрульні, пішохід
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