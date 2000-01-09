Де на Волині не буде світла 12 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00с. Житані, вул.: Гоголя, Спасьонова2. 9:00 - 17:00с. Лудин, вул. Гостинець №79-91, 80-961. 9.00-16.00ФОП Мадрімовс. Ниви Губинськівул. Зелена.вул.Польовавул. Прилісна2 ПЛ0,4кВ Л1 від ЗТПП-33м Горохів 10.00-16.00 Відділ культури Музей, Горохівський вісникГоловне управління юстиції, Головне управління юстиції, Горохівський районний судУправління пенсійного фондуРВУМВС, КП Каштан,ЦеркваВолинське обласне племпідприємствоФОП Дубець В.В. "м. Горохів:вул. Шевченка,вул. Воз'єдання,вул. Гетьманська,вул. Незалежності,вул. Лесі Українки"3 ПЛ0,4кВ від КТП233 9.00-16.00 с.Стійло.вул. Приліснавул. Центральна1 Л-2 від КТП-176 9:30-16:30 с.Мовників вул.Л.Україна 1-26,вул.Шевчевка 1-382 Л-1,Л-2 від КТП-291 10:00-16:00с.Луковичі вул.Набережна,вул.Селянська.вул.Колгоспна3 ЗТП-90 9:30-15:30 ФОП Крищук смт ІваничіВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-528 09:00-16:00----- смт.Оликавул.Ралгоспна2 ПЛ 10 кВ Л108-04 частково 09:00-17:00ЗахідБудЕнергоресурсс. Клепачів - повністю1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.Зеленська с рада с.Воля КовельськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-553 9:00-17:00 Школа с.Голишів,ФОП Васильковський М.Я.с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,С.Стрільців, Я.Галана2 КТП-244 9:00-17:00 Артсвердловина.с. Лаврів вул. Польова, Садова.3 КТП-425 09:30-17:00 ФОП Арсенюк Софія Олександрівна, ФОП Воскобойнік Інна Луківна. с. Княгининок вул. Промислова, Садова, Соборна, 81-149 (непарні).1 ПЛ 10кВ 9:00-17:002 ПЛ 04кВ ЗТП 442 9:00-17:00 Магазин Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Сікорська Тетяна Василівна ФОП Немчук Валерій Іванович Любомль вул Шевченка Вишнева Бреська частково3 ПЛ 04кВ КТП №274, 9:00-17:00 Маг.с.Прип"ять Д/с с.Прип"ять Майстерня с.Прип"ять Церква Прип"ять Школа Прип’ять СВК "Прип"ять" М/П с.Прип"ять ПАТ"Укртелеком" Волинська філія Поштове відділення с. Припять Положевець Віталій Миколайович ФОП Цюп"ях Григорій Володимирович Пожежна частина Водонапірна башня. с Прип’ятьВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Ресторан «Три бобри»Дачний масив «Прикордонник»Табір «Прикордонник»2. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-40 9:00-16:00м.Нововолинськ:вул.Зелена 1-15, 2-14пр.Дружби 31-33Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.11 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1 КТП-180 10:00-17:00 Водонапірна башня,дитячий садок,ФАП,с/рада,Школа,Церква,СВК «Седлище»,ВАТ «Укртелеком», «Укрпошта»,ПП Стасюк Л.П,ПП МасечкоВ.С с Седлище вул Незалежності 23,Тишика,Зелена,Радянська2 ЗТП-26 з відкл Л-27-05 в ЗТП-224,36 10:00-17:00 Молитовний дім,ПП Зінчук,житл.кооператив «Незабудка», смт Стара Вижва вул.Незалежності, Меліоративна, Сковороди, Чорновола, Поліська, Проектна, Володимирська, Садова, пров Привітний, Затишний, вул Підлісна, 500-річчя Вижівки, Івасюка, Гагаріна, Карбишева, Заводська, Піонерська1 10:00-15:30 ДП Турійське лісове господарство» , ФОП Лампіка, Лукашук,-гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна2 ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-74 до КР-362КТП-107КТП-110КТП-195КТП-114 10:00-15:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк, Войчук – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада,ФАП, пункт прийому молока, церква с. Сомин, Відють3 ПЛ-0,4кВКТП-281 10:00-15:30 Пункт прийому молока, ФАП, клуб, ФОП Черенова О.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- адмінприміщення с.Растів4 ПЛ-0,4 кВКТП-154 Л-2,3 10:00-15:30 СВК «Батьківщина», Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв