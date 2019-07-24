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В Італії продають будинки за один євро

В Італії продають будинки за один євро
В Італії відновили продаж будинків по одному євро.

Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на CNN travel.

Першою в системі "безкоштовних" будинків повернулася комуна Чинквефронді в регіоні Калабрія.

Місцева влада зазначає, що в Чинквефронді не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19 серед жителів. Крім того, цей регіон вважається найбезпечнішим в Італії з точки зору поширення інфекції.

Мер Чинквефронді сподівається, що позитивна епідеміологічна ситуація допоможе залучити нових жителів. За його словами, ситуація з демографією в комуні настільки серйозна, що план щодо її порятунку назвали "Операція краса". З поселення виїжджає молодь в пошуках роботи.

Єдина вимога до покупця - реставрація купленого будинку протягом трьох років. Якщо в інших регіонах вимагають заставу в 5000 євро, то в Чинквефронді необхідно сплатити одноразовий збір розміром в 250 євро на період реставраційних робіт.

Якщо за три роки новий власник не завершує ремонт, він буде оштрафований на 20 тисяч євро, при цьому внесок не заберуть на користь держави.

Про те, що в Італії продають будинки за один євро, стало відомо в травні 2019 року.
В Італії продають будинки за один євро
В Італії продають будинки за один євро
В Італії продають будинки за один євро
В Італії продають будинки за один євро


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Теги: Італія, будинки, продаж
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