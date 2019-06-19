Вогонь наробив біди у будинках в Камінь-Каширському районі





Так, 10 червня, пожежа майже повністю пошкодила житловий будинок одного подружжя із села Сошичне. Сім'я залишилася без даху над головою, - пише газета



«У біді дуже важлива наша підтримка: роботою, коштами, добрим словом!!!! Не залишаймось байдужими! Маленька частинка щирої допомоги зараховується в Бога! Спішімо робити добро!!!! Така ж біда сталася днем раніше і у селі Карпилівка. Вогнем завдано шкоди житловому будинку Деречей Альони Олександрівни. Давайте, підтримаємо цю сильну духом жінку, яка вже вкотре переживає біду в особистому житті. Допомагаючи щиро, ми робимо добро, а це – на радість Богу. Спішімо творити добро!!!» – звертається до мешканців громади очільниця Сошичненської ОТГ Світлана Сидорук на сторінці у фейсбуці.



За словами Світлани Макарівни, загоряння в обох випадках, за попередніми висновками спеціалістів, сталося через замикання електропроводки.

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