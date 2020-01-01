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Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата
Народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.

Він сказав про це на пресконференції в Києві 11 червня, - пише Радіо Свобода.

«Сьогодні я зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і сподіваюся, найближчим часом отримає свій належний розгляд. Разом із тим, хочу наголосити, що це рішення ніяким чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або, не дай Бог, припиняю свою діяльність у партії «Голос». Ми є і будемо однією командою. У нас попереду грандіозні плани», – сказав Вакарчук.

Він також додав, що має у планах «великий освітній проєкт».

Вакарчук додав, що вважає свою місію «частково виконаною». «Ми привели прекрасну фракцію в парламент», – сказав Вакарчук.

Він також заявив, що останні три роки на нього «постійно намагаються лити інформаційне лайно, бруд, негатив». «Це на мене не діє, і це з’явилося тоді, коли в чиїйсь параноїдальній уяві з’явилась думка про те, що я буду балотуватися у президенти», – додав депутат.

У березні Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос». 11 березня з’їзд «Голосу» обрав новою керівницею партії Кіру Рудик.

Вакарчук тоді запевнив, що як лідер буде продовжувати розбудовувати партію.

Партія «Голос», створена фронтменом рок-гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком, отримала 20 мандатів за результатами позачергових парламентських виборів, проведених у липні 2019 року. Сам він був першим номером у списку партії.

На позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата. За той час роботи в Раді Вакарчук не подав жодного законопроєкта.

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Теги: Святослав Вакарчук, мандат, депутат
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Коментарі 3
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"Проєкт" починає новий освітній проєкт)))в якому вони виховуватимуть нові"поєкти". Оттакі вони невтомні проєктанти соросята))) чи пінчукята), хоча яка різниця бо то також чиїсь проєкти. Головне щоб під поєкт було фінансування.
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Це порожнє місце не тільки в політиці,а й в житті вцілому.
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Як можна два рази вступити в одну кучу лайна?
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