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На птахофабриці у Володимирі прокоментували спалах коронавірусу серед працівників

На птахофабриці у Володимирі прокоментували спалах коронавірусу серед працівників
Станом на 11 червня на птахофабриці у Володимирі підтвердили коронавірус у 53 працівників. Усі недужі – з цеху напівфабрикатів.

Про це Суспільному розповіла речниця підприємства Дарія Піддубецька.

Нагадаємо, спалах коронавірусу на птахофабриці зафіксували на початку місяця.

"Цех напівфабрикатів не зачиняли", - розповідають на фабриці.

"Коронавірус не передається через їжу. Термічно оброблені продукти не несуть небезпеки", - розповіла Дарія Піддубецька.

Усі хворі працівники Володимир-Волинської птахофабрики перебувають на лікуванні вдома, їхній стан задовільний. Зі слів речниці підприємства, нині робітників цеху, де виявили недужих, тестують у приватній лабораторії, бо державна опрацьовує біоматеріал майже три тижні.

Зі слів головної санітарної лікарки області Наталії Янко, на всіх підприємствах, де зареєстровані спалахи, в тому числі Володимир-Волинській птахофабриці, проводять протиепідемічні заходи. Якщо інфекція буде поширюватися, то підприємства зупинять роботу.

Речниця птахофабрики Суспільному розповіла, що загрози закриття фабрики наразі немає, ситуацію на виробництві контролюють.

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Теги: Володимир, спалах коронавірусу, птахофабрика, коментар
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