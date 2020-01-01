На птахофабриці у Володимирі прокоментували спалах коронавірусу серед працівників





Про це



Нагадаємо,



"Цех напівфабрикатів не зачиняли", - розповідають на фабриці.



"Коронавірус не передається через їжу. Термічно оброблені продукти не несуть небезпеки", - розповіла Дарія Піддубецька.



Усі хворі працівники Володимир-Волинської птахофабрики перебувають на лікуванні вдома, їхній стан задовільний. Зі слів речниці підприємства, нині робітників цеху, де виявили недужих, тестують у приватній лабораторії, бо державна опрацьовує біоматеріал майже три тижні.



Зі слів головної санітарної лікарки області Наталії Янко, на всіх підприємствах, де зареєстровані спалахи, в тому числі Володимир-Волинській птахофабриці, проводять протиепідемічні заходи. Якщо інфекція буде поширюватися, то підприємства зупинять роботу.



Речниця птахофабрики Суспільному розповіла, що загрози закриття фабрики наразі немає, ситуацію на виробництві контролюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11 червня на птахофабриці у Володимирі підтвердили коронавірус у 53 працівників. Усі недужі – з цеху напівфабрикатів.Про це Суспільному розповіла речниця підприємства Дарія Піддубецька.Нагадаємо, спалах коронавірусу на птахофабриці зафіксували на початку місяця. "Цех напівфабрикатів не зачиняли", - розповідають на фабриці."Коронавірус не передається через їжу. Термічно оброблені продукти не несуть небезпеки", - розповіла Дарія Піддубецька.Усі хворі працівники Володимир-Волинської птахофабрики перебувають на лікуванні вдома, їхній стан задовільний. Зі слів речниці підприємства, нині робітників цеху, де виявили недужих, тестують у приватній лабораторії, бо державна опрацьовує біоматеріал майже три тижні.Зі слів головної санітарної лікарки області, на всіх підприємствах, де зареєстровані спалахи, в тому числі Володимир-Волинській птахофабриці, проводять протиепідемічні заходи. Якщо інфекція буде поширюватися, то підприємства зупинять роботу.Речниця птахофабрики Суспільному розповіла, що загрози закриття фабрики наразі немає, ситуацію на виробництві контролюють.

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