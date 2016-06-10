На Львівщині жінка ножем поранила свого онука
Сьогодні, 14:19
У Сокальському районі на Львівщині бабуся порізала ножем онука.
Так, 8 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району був поранений 19-річний місцевий мешканець, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області
На місці події правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 58-річна бабуся, з якою вони проживали в одному будинку. Жінка намагалась розборонити онука та свого співмешканця, між якими виник конфлікт. У подальшому медики діагностували у хлопця «проникаюче ножове поранення».
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 8 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району був поранений 19-річний місцевий мешканець, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області
На місці події правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 58-річна бабуся, з якою вони проживали в одному будинку. Жінка намагалась розборонити онука та свого співмешканця, між якими виник конфлікт. У подальшому медики діагностували у хлопця «проникаюче ножове поранення».
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівщині жінка ножем поранила свого онука
Сьогодні, 14:19
У магазинах прикрас та аксесуарів в ТРЦ ПортCity – шалені знижки
Сьогодні, 13:48
Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата
Сьогодні, 13:30