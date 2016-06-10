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На Львівщині жінка ножем поранила свого онука

На Львівщині жінка ножем поранила свого онука
У Сокальському районі на Львівщині бабуся порізала ножем онука.

Так, 8 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району був поранений 19-річний місцевий мешканець, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області

На місці події правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 58-річна бабуся, з якою вони проживали в одному будинку. Жінка намагалась розборонити онука та свого співмешканця, між якими виник конфлікт. У подальшому медики діагностували у хлопця «проникаюче ножове поранення».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.



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Теги: онук, поранення, бабуся
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