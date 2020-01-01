«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*

Ресторація «Брама», що поруч з гіпермаркетом «Там-Там» пропонує замовляти комплексні обіди.Про це повідомляє адміністрація закладу.«Не гайте часу на роздуми про те, що приготувати чи де сьогодні поїсти! Замовляйте комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на винос та забирайте біля вікна STREET WINDOW», - закликають у закладі.Вартість комплексного обіду – 50 гривень.Замовлення приймають у будні з 12:00 до 15:00 за телефоном: 067 361 34 03.