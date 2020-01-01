вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*

«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
Ресторація «Брама», що поруч з гіпермаркетом «Там-Там» пропонує замовляти комплексні обіди.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

«Не гайте часу на роздуми про те, що приготувати чи де сьогодні поїсти! Замовляйте комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на винос та забирайте біля вікна STREET WINDOW», - закликають у закладі.

Вартість комплексного обіду – 50 гривень.

Замовлення приймають у будні з 12:00 до 15:00 за телефоном: 067 361 34 03.

«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Брама, обід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі патрульні спіймали водія-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста
Сьогодні, 16:31
«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
Сьогодні, 16:20
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
Сьогодні, 16:14
Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу* В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
08 червень, 14:24
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу* В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
01 червень, 10:37
Олів’є, млинці та супи: український ресторан безкоштовно годує медиків. ВІДЕО Олів’є, млинці та супи: український ресторан безкоштовно годує медиків. ВІДЕО
22 травень, 06:46
8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз* 8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*
05 березень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі вдалося ліквідувати спалах Covid-19 на швейній фабриці: ситуація із коронавірусом у місті
Сьогодні, 17:46
 0
Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі
Сьогодні, 17:44
 0
Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*
Сьогодні, 17:30
 0
На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок
Сьогодні, 17:20
 0
Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8