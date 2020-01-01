«Брама» пропонує комплексні обіди у форматі «з собою»*
Сьогодні, 16:20
Ресторація «Брама», що поруч з гіпермаркетом «Там-Там» пропонує замовляти комплексні обіди.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
«Не гайте часу на роздуми про те, що приготувати чи де сьогодні поїсти! Замовляйте комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на винос та забирайте біля вікна STREET WINDOW», - закликають у закладі.
Вартість комплексного обіду – 50 гривень.
Замовлення приймають у будні з 12:00 до 15:00 за телефоном: 067 361 34 03.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
«Не гайте часу на роздуми про те, що приготувати чи де сьогодні поїсти! Замовляйте комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на винос та забирайте біля вікна STREET WINDOW», - закликають у закладі.
Вартість комплексного обіду – 50 гривень.
Замовлення приймають у будні з 12:00 до 15:00 за телефоном: 067 361 34 03.
⠀
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