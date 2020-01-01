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Польща відкриває внутрішні кордони та відновлює міжнародні авіаперельоти

Польща відкриває внутрішні кордони та відновлює міжнародні авіаперельоти
З 13 червня Польща відкриє внутрішні кордони для громадян держав Європейського Союзу, а від 16 червня відновлює міжнародні авіаперельоти.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що це пов’язано із все меншим числом заражень коронавірусом у ЄС, повідомляє "Суспільне"
з посиланням на RMF24.

"Дотепер ми говорили, що внутрішні кордони будуть закриті включно до п’ятниці, 12 червня. Тим часом ми прийняли рішення про відкриття кордонів для держав Європейського Союзу від 13 червня. У деяких країнах світу, особливо в Південній та Північній Америці, ще постійно зберігаються високі рівні захворюваності та смертей і видно, що ця пандемія там поводиться ще дуже-дуже тривожно. Тому наразі ми обмежуємо наше рішення до країн Євросоюзу", - сказав він.

За словами Моравецького, з 16 червня у Польщі відновлять авіаперельоти всередині Євросоюзу.

"З 16 червня будуть можливі міжнародні рейси, хоча перевізники до цих рішень повинні адаптуватися і їм знадобиться, напевно, тиждень, два або три на підготовку сітки сполучень", - сказав очільник польськго уряду.

Коли Польща почне відкривати кордони для громадян країн, які не входять до ЄС, зокрема для українців, поки невідомо.

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Теги: Польща, відкриття кордонів, авіаперельоти
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