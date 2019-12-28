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Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень

Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень
10 червня на «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила 47- річна місцева жителька Ковеля.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з відділів банку та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами ковельчанки в сумі 31 тисяча гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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Теги: шахраї, волинянка, карта
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