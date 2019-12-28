Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень





Про це



У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з відділів банку та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами ковельчанки в сумі 31 тисяча гривень.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня на «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила 47- річна місцева жителька Ковеля.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з відділів банку та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами ковельчанки в сумі 31 тисяча гривень.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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