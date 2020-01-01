Стало відомо, коли відкриють Єгипет для туристів
Сьогодні, 16:00
Уряд Єгипту назвав дату відкриття кордонів для туристів – відвідувати курорти в країні можна буде з 1 липня 2020 року.
Про це заявив міністр інформації Єгипту Усама Хайкал під час пресконференції, - повідомляє Обозреватель з посиланням на сайт nabd.ws.
Також, за словами міністра, єгипетський уряд планує надати підтримку туристичній галузі, а саме знизити податки для місцевих готелів, що приймають туристів, і збори в аеропортах.
Хайкал уточнив, що до кінця жовтня 2020 року візу до Єгипту можна буде отримати безкоштовно (раніше для українців вона коштувала близько 25 доларів США. – Ред.).
Крім цього, з жовтня 2020 року планують підвищити максимальне завантаження готелів з 50% до 75%.
Зазначимо, що наразі влада України веде переговори з урядом Єгипту щодо відновлення повноцінного авіасполучення між країнами.
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Про це заявив міністр інформації Єгипту Усама Хайкал під час пресконференції, - повідомляє Обозреватель з посиланням на сайт nabd.ws.
Також, за словами міністра, єгипетський уряд планує надати підтримку туристичній галузі, а саме знизити податки для місцевих готелів, що приймають туристів, і збори в аеропортах.
Хайкал уточнив, що до кінця жовтня 2020 року візу до Єгипту можна буде отримати безкоштовно (раніше для українців вона коштувала близько 25 доларів США. – Ред.).
Крім цього, з жовтня 2020 року планують підвищити максимальне завантаження готелів з 50% до 75%.
Зазначимо, що наразі влада України веде переговори з урядом Єгипту щодо відновлення повноцінного авіасполучення між країнами.
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