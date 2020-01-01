Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*
Сьогодні, 17:30
На жаль, через пандемію коронавірусу цього літа ми не можемо побачити деякі спортивні події світового масштабу, та все ж цікавих спортивних подій було чимало. Пропонуємо найсвіжіші новини про спорт.
Читайте про футбол, теніс і бокс:
- хто увійшов в десятку найдорожчих українських футболістів за сумою трансферів;
- Марта Костюк перемогла в турнірі в Ірпені;
- небитий український боксер Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker.
Футбол. ТОП-10 найдорожчих футболістів України за сумою трансферів
На першому місці в рейтингу – Андрій Шевченко. Всього 2 трансфери цього футболіста обійшлися клубам в 67,78 мільйонів євро.
На другому місці – Андрій Ярмоленко. 45,25 млн євро за 3 трансфери.
Інші гравці з рейтингу:
Дмитро Чигринський - 40 млн євро за 2 трансфери.
Анатолій Тимощук - 25,63 млн (3 трансфери).
Сергій Ребров - 18,7 млн (2 трансфери).
Олександр Алієв - 16,3 млн (3 трансфери).
Руслан Малиновський - 15,7 млн (2 трансфери).
Євген Коноплянка - 14 млн (2 трансфери).
Марлос - 12 млн (2 трансфери).
Марко Девіч - 11,33 млн (5 трансферів).
Раніше новини футболу sportarena.com/uk/futboll/ писали, що півзахисник «Ювентуса» Міралем П'янич може перейти в «Челсі» вже цього літа.
Спорт України. Марта Костюк обіграла Маріанну Закарлюк на турнірі в Ірпені
2 червня в Ірпені пройшов фінальний матч жіночого турніру під егідою Федерації тенісу України. Змагання мають назву UTF Ladies Invitational.
У фінальному поєдинку Марта Костюк (141-е місце в рейтингу WTA) перемогла Маріанну Закарлюк (№688 WTA). Матч закінчився з рахунком 6:3, 6:4.
Нагадаємо, що Марта Костюк взяла участь в 5-ти матчах турніру в Ірпені і всі виграла.
Раніше в новинах спорту ЗМІ писали, що Світоліна і Монфіс виклали в мережу відео з грою в настільний теніс.
Бокс. Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker
Український боксер другої середньої ваги Ігор Кудрицький (11-0-1, 6 КО) розповів про контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.
Штаб-квартира агентства знаходиться в Бостоні. З ним вже співпрацюють 3 інших українських боксери - Карен Чухаджян, Станіслав Скороход та Зоравора Петросян.
Нагадаємо, що раніше Кудрицький вже провів кілька боїв в Україні і ніколи не виходив на ринг за кордоном.
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Читайте про футбол, теніс і бокс:
- хто увійшов в десятку найдорожчих українських футболістів за сумою трансферів;
- Марта Костюк перемогла в турнірі в Ірпені;
- небитий український боксер Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker.
Футбол. ТОП-10 найдорожчих футболістів України за сумою трансферів
На першому місці в рейтингу – Андрій Шевченко. Всього 2 трансфери цього футболіста обійшлися клубам в 67,78 мільйонів євро.
На другому місці – Андрій Ярмоленко. 45,25 млн євро за 3 трансфери.
Інші гравці з рейтингу:
Дмитро Чигринський - 40 млн євро за 2 трансфери.
Анатолій Тимощук - 25,63 млн (3 трансфери).
Сергій Ребров - 18,7 млн (2 трансфери).
Олександр Алієв - 16,3 млн (3 трансфери).
Руслан Малиновський - 15,7 млн (2 трансфери).
Євген Коноплянка - 14 млн (2 трансфери).
Марлос - 12 млн (2 трансфери).
Марко Девіч - 11,33 млн (5 трансферів).
Раніше новини футболу sportarena.com/uk/futboll/ писали, що півзахисник «Ювентуса» Міралем П'янич може перейти в «Челсі» вже цього літа.
Спорт України. Марта Костюк обіграла Маріанну Закарлюк на турнірі в Ірпені
2 червня в Ірпені пройшов фінальний матч жіночого турніру під егідою Федерації тенісу України. Змагання мають назву UTF Ladies Invitational.
У фінальному поєдинку Марта Костюк (141-е місце в рейтингу WTA) перемогла Маріанну Закарлюк (№688 WTA). Матч закінчився з рахунком 6:3, 6:4.
Нагадаємо, що Марта Костюк взяла участь в 5-ти матчах турніру в Ірпені і всі виграла.
Раніше в новинах спорту ЗМІ писали, що Світоліна і Монфіс виклали в мережу відео з грою в настільний теніс.
Бокс. Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker
Український боксер другої середньої ваги Ігор Кудрицький (11-0-1, 6 КО) розповів про контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.
Штаб-квартира агентства знаходиться в Бостоні. З ним вже співпрацюють 3 інших українських боксери - Карен Чухаджян, Станіслав Скороход та Зоравора Петросян.
Нагадаємо, що раніше Кудрицький вже провів кілька боїв в Україні і ніколи не виходив на ринг за кордоном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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