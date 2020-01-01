Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*





Читайте про футбол, теніс і бокс:



- хто увійшов в десятку найдорожчих українських футболістів за сумою трансферів;



- Марта Костюк перемогла в турнірі в Ірпені;



- небитий український боксер Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker.



Футбол. ТОП-10 найдорожчих футболістів України за сумою трансферів



На першому місці в рейтингу – Андрій Шевченко. Всього 2 трансфери цього футболіста обійшлися клубам в 67,78 мільйонів євро.



На другому місці – Андрій Ярмоленко. 45,25 млн євро за 3 трансфери.



Інші гравці з рейтингу:



Дмитро Чигринський - 40 млн євро за 2 трансфери.

Анатолій Тимощук - 25,63 млн (3 трансфери).

Сергій Ребров - 18,7 млн ​​(2 трансфери).

Олександр Алієв - 16,3 млн (3 трансфери).

Руслан Малиновський - 15,7 млн ​​(2 трансфери).

Євген Коноплянка - 14 млн (2 трансфери).

Марлос - 12 млн (2 трансфери).

Марко Девіч - 11,33 млн (5 трансферів).



Раніше новини футболу Міралем П'янич може перейти в «Челсі» вже цього літа.



Спорт України. Марта Костюк обіграла Маріанну Закарлюк на турнірі в Ірпені



2 червня в Ірпені пройшов фінальний матч жіночого турніру під егідою Федерації тенісу України. Змагання мають назву UTF Ladies Invitational.



У фінальному поєдинку Марта Костюк (141-е місце в рейтингу WTA) перемогла Маріанну Закарлюк (№688 WTA). Матч закінчився з рахунком 6:3, 6:4.



Нагадаємо, що Марта Костюк взяла участь в 5-ти матчах турніру в Ірпені і всі виграла.



Раніше в новинах спорту ЗМІ писали, що Світоліна і Монфіс виклали в мережу відео з грою в настільний теніс.



Бокс. Ігор Кудрицький підписав контракт з Fighter Locker



Український боксер другої середньої ваги Ігор Кудрицький (11-0-1, 6 КО) розповів про контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.



Штаб-квартира агентства знаходиться в Бостоні. З ним вже співпрацюють 3 інших українських боксери - Карен Чухаджян, Станіслав Скороход та Зоравора Петросян.



Нагадаємо, що раніше Кудрицький вже провів кілька боїв в Україні і ніколи не виходив на ринг за кордоном.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На жаль, через пандемію коронавірусу цього літа ми не можемо побачити деякі спортивні події світового масштабу, та все ж цікавих спортивних подій було чимало. Пропонуємо найсвіжіші новини про спорт Читайте про футбол, теніс і бокс:- хто увійшов в десятку найдорожчих українських футболістів за сумою трансферів;перемогла в турнірі в Ірпені;- небитий український боксерпідписав контракт з Fighter Locker.На першому місці в рейтингу –. Всього 2 трансфери цього футболіста обійшлися клубам в 67,78 мільйонів євро.На другому місці –. 45,25 млн євро за 3 трансфери.Інші гравці з рейтингу:- 40 млн євро за 2 трансфери.- 25,63 млн (3 трансфери).- 18,7 млн ​​(2 трансфери).- 16,3 млн (3 трансфери).- 15,7 млн ​​(2 трансфери).- 14 млн (2 трансфери).- 12 млн (2 трансфери).- 11,33 млн (5 трансферів).Раніше новини футболу sportarena.com/uk/futboll/ писали, що півзахисник «Ювентуса»може перейти в «Челсі» вже цього літа.2 червня в Ірпені пройшов фінальний матч жіночого турніру під егідою Федерації тенісу України. Змагання мають назву UTF Ladies Invitational.У фінальному поєдинку Марта Костюк (141-е місце в рейтингу WTA) перемогла Маріанну Закарлюк (№688 WTA). Матч закінчився з рахунком 6:3, 6:4.Нагадаємо, що Марта Костюк взяла участь в 5-ти матчах турніру в Ірпені і всі виграла.Раніше в новинах спорту ЗМІ писали, щовиклали в мережу відео з грою в настільний теніс.Український боксер другої середньої ваги(11-0-1, 6 КО) розповів про контракт з американським менеджерським агентством Fighter Locker.Штаб-квартира агентства знаходиться в Бостоні. З ним вже співпрацюють 3 інших українських боксери -таНагадаємо, що раніше Кудрицький вже провів кілька боїв в Україні і ніколи не виходив на ринг за кордоном.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію