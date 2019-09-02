Луцький нацгвардієць розповів про роботу у конвойному підрозділі. ФОТО

Сергій Поліщук.



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Він пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта. Останні 4 роки був начальником варти, нині він - командир взводу. Про вибір професії ні разу не пошкодував.



«З початків я хотів служити у конвойному підрозділі. Вважаю, що робота зі спецконтингентом – особлива і водночас відповідальна. Не кожен в силу свого характеру може з нею впоратися. Тут потрібні витримка, врівноваженість і сталеві нерви. Щодня на суді бачиш різних людей. У кожного своя історія, своя правда. І ти мимоволі стаєш свідком того, як вершаться людські долі», - каже гвардієць.



Перед виїздом у варту щодня військовослужбовці проходять ретельну підготовку щодо злагоджених дій під час несення служби, а також приймають спеціальний автомобіль, яким перевозять осіб, узятих під варту і засуджених до позбавлення волі.



«За роки моєї служби спроб втечі з-під варти чи нападу на військовослужбовців не траплялося, що свідчить про рівень організації служби. Частіше чуємо у свій бік образи і словесні погрози, але зазвичай це їхні «понти». Підсудні прекрасно розуміють, що у разі спроби нападу чи втечі, ми дамо гідну відсіч», - з упевненістю говорить офіцер.



Щодня, вирушаючи у варту, військовослужбовці приймають підсудних у слідчому ізоляторі, доставляють їх до судових установ, а після закінчення судових процесів конвоюють у зворотному напрямку. У період карантину луцькі гвардійці мали ще кілька особливих варт.



«Особлива варта – це конвоювання засуджених до довічного позбавлення волі від СІЗО до суду і назад. Особисто я нещодавно у складі варти перевозив засудженого, який вже 23 роки відбуває покарання у в’язниці. Зазвичай на повторний розгляд таких осіб відправляють, коли у справі виникають нововиявлені факти. Дивишся на людину здається спокійний, цілком адекватний чоловік. А у справі – відмітка червоним: «Схильний до нападу та втечі». Ніколи не подумав би. Тому ми повинні завжди бути насторожі й не втрачати пильність», - розповідає Сергій Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед завдань військової частини Національної гвардії України - конвоювання та охорона осіб, узятих під варту і засуджених до позбавлення волі. Саме у такому конвойному підрозділі у Луцьку уже понад 10 років служитьПро це йдеться на сторінці війської частині у Facebook.Він пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта. Останні 4 роки був начальником варти, нині він - командир взводу. Про вибір професії ні разу не пошкодував.«З початків я хотів служити у конвойному підрозділі. Вважаю, що робота зі спецконтингентом – особлива і водночас відповідальна. Не кожен в силу свого характеру може з нею впоратися. Тут потрібні витримка, врівноваженість і сталеві нерви. Щодня на суді бачиш різних людей. У кожного своя історія, своя правда. І ти мимоволі стаєш свідком того, як вершаться людські долі», - каже гвардієць.Перед виїздом у варту щодня військовослужбовці проходять ретельну підготовку щодо злагоджених дій під час несення служби, а також приймають спеціальний автомобіль, яким перевозять осіб, узятих під варту і засуджених до позбавлення волі.«За роки моєї служби спроб втечі з-під варти чи нападу на військовослужбовців не траплялося, що свідчить про рівень організації служби. Частіше чуємо у свій бік образи і словесні погрози, але зазвичай це їхні «понти». Підсудні прекрасно розуміють, що у разі спроби нападу чи втечі, ми дамо гідну відсіч», - з упевненістю говорить офіцер.Щодня, вирушаючи у варту, військовослужбовці приймають підсудних у слідчому ізоляторі, доставляють їх до судових установ, а після закінчення судових процесів конвоюють у зворотному напрямку. У період карантину луцькі гвардійці мали ще кілька особливих варт.«Особлива варта – це конвоювання засуджених до довічного позбавлення волі від СІЗО до суду і назад. Особисто я нещодавно у складі варти перевозив засудженого, який вже 23 роки відбуває покарання у в’язниці. Зазвичай на повторний розгляд таких осіб відправляють, коли у справі виникають нововиявлені факти. Дивишся на людину здається спокійний, цілком адекватний чоловік. А у справі – відмітка червоним: «Схильний до нападу та втечі». Ніколи не подумав би. Тому ми повинні завжди бути насторожі й не втрачати пильність», - розповідає Сергій Поліщук.

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