вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня

Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
Потяг сполученням "Ковель-Київ" з 16 червня тимчасово припиняє курсувати.

Про це Суспільному розповів начальник станції "Ковель" Руслан Александрук.

Нагадаємо, потяг "Ковель-Київ" відновив курс 3 червня. 9 червня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скасувати на Волині низку карантинних послаблень, зокрема призупинити залізничне сполучення.

“В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня ще цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель - і поки будемо очікувати подальших рішень", - каже Руслан Александрук.

За його словами, нині продаж квитків на потяг не припиняли.

Як інформує Руслан Александрук, залізничники далі працюють над тим, щоб готувати до руху всі потяги, які були передбачені графіком руху — на Одесу, Новоолексіївку та Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, потяг, Київ, Ковель, Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
Сьогодні, 16:14
Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Луцький нацгвардієць розповів про роботу у конвойному підрозділі. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Стало відомо, коли відкриють Єгипет для туристів
Сьогодні, 16:00
Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК
15 грудень, 2018, 15:24
Завтра почне курсувати поїзд «Ковель-Київ» Завтра почне курсувати поїзд «Ковель-Київ»
02 червень, 05:23
Поліція спіймала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат: ймовірно, серед затриманих - волинянин Поліція спіймала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат: ймовірно, серед затриманих - волинянин
06 січень, 11:14
Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік
05 листопад, 2019, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
Сьогодні, 16:14
 0
Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
Луцький нацгвардієць розповів про роботу у конвойному підрозділі. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
Стало відомо, коли відкриють Єгипет для туристів
Сьогодні, 16:00
 0
Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8