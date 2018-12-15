Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня





Про це Руслан Александрук.



Нагадаємо, потяг



“В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня ще цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель - і поки будемо очікувати подальших рішень", - каже Руслан Александрук.



За його словами, нині продаж квитків на потяг не припиняли.



Як інформує Руслан Александрук, залізничники далі працюють над тим, щоб готувати до руху всі потяги, які були передбачені графіком руху — на Одесу, Новоолексіївку та Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потяг сполученням "Ковель-Київ" з 16 червня тимчасово припиняє курсувати.Про це Суспільному розповів начальник станції "Ковель"Нагадаємо, потяг "Ковель-Київ" відновив курс 3 червня . 9 червня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скасувати на Волині низку карантинних послаблень, зокрема призупинити залізничне сполучення.“В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня ще цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель - і поки будемо очікувати подальших рішень", - каже Руслан Александрук.За його словами, нині продаж квитків на потяг не припиняли.Як інформує Руслан Александрук, залізничники далі працюють над тим, щоб готувати до руху всі потяги, які були передбачені графіком руху — на Одесу, Новоолексіївку та Київ.

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