У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста
Сьогодні, 16:31
У Луцьку трапилась аварія за участю легковика та велосипедиста.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, автомобіль
Chevrolet Aveo виїжджав з вулиці Данила Галицького і зіткнувся з велосипедистом.
Велосипедиста забрала швидка допомога. Проте відомо, що після надання медичної допомоги, його відпустили додому.
За фактом ДТП внесені відомості у ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ. Слідство встановлює обставини аварії.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, автомобіль
Chevrolet Aveo виїжджав з вулиці Данила Галицького і зіткнувся з велосипедистом.
Велосипедиста забрала швидка допомога. Проте відомо, що після надання медичної допомоги, його відпустили додому.
За фактом ДТП внесені відомості у ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ. Слідство встановлює обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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