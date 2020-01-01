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У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста

У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста
У Луцьку трапилась аварія за участю легковика та велосипедиста.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, автомобіль
Chevrolet Aveo виїжджав з вулиці Данила Галицького і зіткнувся з велосипедистом.

Велосипедиста забрала швидка допомога. Проте відомо, що після надання медичної допомоги, його відпустили додому.

За фактом ДТП внесені відомості у ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ. Слідство встановлює обставини аварії.

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Теги: легковик, велосипедист, аварія, Луцьк
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