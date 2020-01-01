У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста





Як повідомили Інформаційному агентству

Chevrolet Aveo виїжджав з вулиці Данила Галицького і зіткнувся з велосипедистом.



Велосипедиста забрала швидка допомога. Проте відомо, що після надання медичної допомоги, його відпустили додому.



За фактом ДТП внесені відомості у ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ. Слідство встановлює обставини аварії.

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