Луцькі патрульні спіймали водія-порушника. ВІДЕО





Про це



Так, 42-річний водій ЗАЗ 110557 грубо порушив правила дорожнього рух. Патрульні на керманича склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП та вилучили посвідчення водія.



Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.



Остаточне рішення по цій справі прийматиме суд.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Стрілецькій зупинили автомобіль за порушення правил ПДР.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.Так, 42-річний водій ЗАЗ 110557 грубо порушив правила дорожнього рух. Патрульні на керманича склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.Остаточне рішення по цій справі прийматиме суд.

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