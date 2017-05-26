Луцькі патрульні спіймали водія-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку на вулиці Стрілецькій зупинили автомобіль за порушення правил ПДР.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Так, 42-річний водій ЗАЗ 110557 грубо порушив правила дорожнього рух. Патрульні на керманича склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Остаточне рішення по цій справі прийматиме суд.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Так, 42-річний водій ЗАЗ 110557 грубо порушив правила дорожнього рух. Патрульні на керманича склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Остаточне рішення по цій справі прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а де порушення було на відео? як завжди, с__нуть в суді.
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