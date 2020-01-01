Українцям без прописки дозволили голосувати





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"Цим порядком ми продовжуємо діяльність на зміцнення конституційних прав громадян та гарантування права кожному громадянину обрати свою громаду і брати участь в її управлінні шляхом участі у виборах", - сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.



За словами голови Центрвиборчкому Олега Діденка, у результаті ухвалення цього документа понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання отримають можливість реалізувати своє виборче право.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія дозволила голосувати виборцям без зареєстрованого місця проживання.Як повідомляє УНІАН , 11 червня на засіданні Центрвиборчком затвердив порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання."Цим порядком ми продовжуємо діяльність на зміцнення конституційних прав громадян та гарантування права кожному громадянину обрати свою громаду і брати участь в її управлінні шляхом участі у виборах", - сказав заступник голови ЦВКЗа словами голови Центрвиборчкому, у результаті ухвалення цього документа понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання отримають можливість реалізувати своє виборче право.

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