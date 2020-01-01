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Українцям без прописки дозволили голосувати

Українцям без прописки дозволили голосувати
Центральна виборча комісія дозволила голосувати виборцям без зареєстрованого місця проживання.

Як повідомляє УНІАН, 11 червня на засіданні Центрвиборчком затвердив порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання.

"Цим порядком ми продовжуємо діяльність на зміцнення конституційних прав громадян та гарантування права кожному громадянину обрати свою громаду і брати участь в її управлінні шляхом участі у виборах", - сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

За словами голови Центрвиборчкому Олега Діденка, у результаті ухвалення цього документа понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання отримають можливість реалізувати своє виборче право.


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Теги: прописка, голосування, українці
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