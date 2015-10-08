Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин





Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент



“Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, що призведе до зростання, тобто 10 і більше областей. Якщо побачимо таке гіперболічне зростання захворюваності — це стане приводом посилення карантинних заходів у державі”, — зазначив прем’єр.



Він підкреслив, що у низці держав є повторні хвилі, однак уряд хоче управляти захворюваністю, проте величезна доля відповідальності лежить на самому суспільстві.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо в понад 10 областях України відбудеться значне зростання кількості хворих на COVID-19 – це стане приводом для посилення карантинних заходів.Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України, передає кореспондент УНН. “Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, що призведе до зростання, тобто 10 і більше областей. Якщо побачимо таке гіперболічне зростання захворюваності — це стане приводом посилення карантинних заходів у державі”, — зазначив прем’єр.Він підкреслив, що у низці держав є повторні хвилі, однак уряд хоче управляти захворюваністю, проте величезна доля відповідальності лежить на самому суспільстві.

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