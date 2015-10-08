вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин

Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Якщо в понад 10 областях України відбудеться значне зростання кількості хворих на COVID-19 – це стане приводом для посилення карантинних заходів.

Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, що призведе до зростання, тобто 10 і більше областей. Якщо побачимо таке гіперболічне зростання захворюваності — це стане приводом посилення карантинних заходів у державі”, — зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що у низці держав є повторні хвилі, однак уряд хоче управляти захворюваністю, проте величезна доля відповідальності лежить на самому суспільстві.

Головне фото - ілюстративне.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: посилення карантин, умови, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*
Сьогодні, 17:30
На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок
Сьогодні, 17:20
Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Сьогодні, 17:00
Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина
Сьогодні, 16:58
Луцькі патрульні спіймали водія-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Україні загрожує новий виток війни, - екс-голова Служби зовнішньої розвідки Україні загрожує новий виток війни, - екс-голова Служби зовнішньої розвідки
08 жовтень, 2015, 18:45
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52 Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
Сьогодні, 09:47
49 мільйонів поїздок за три роки безвізу із країнами ЄС: куди українці подорожували найбільше 49 мільйонів поїздок за три роки безвізу із країнами ЄС: куди українці подорожували найбільше
Сьогодні, 09:25
Як найчастіше передається коронавірус Як найчастіше передається коронавірус
Сьогодні, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі вдалося ліквідувати спалах Covid-19 на швейній фабриці: ситуація із коронавірусом у місті
Сьогодні, 17:46
 0
Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі
Сьогодні, 17:44
 0
Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*
Сьогодні, 17:30
 0
На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок
Сьогодні, 17:20
 0
Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8