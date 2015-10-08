Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Сьогодні, 17:00
Якщо в понад 10 областях України відбудеться значне зростання кількості хворих на COVID-19 – це стане приводом для посилення карантинних заходів.
Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, що призведе до зростання, тобто 10 і більше областей. Якщо побачимо таке гіперболічне зростання захворюваності — це стане приводом посилення карантинних заходів у державі”, — зазначив прем’єр.
Він підкреслив, що у низці держав є повторні хвилі, однак уряд хоче управляти захворюваністю, проте величезна доля відповідальності лежить на самому суспільстві.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, що призведе до зростання, тобто 10 і більше областей. Якщо побачимо таке гіперболічне зростання захворюваності — це стане приводом посилення карантинних заходів у державі”, — зазначив прем’єр.
Він підкреслив, що у низці держав є повторні хвилі, однак уряд хоче управляти захворюваністю, проте величезна доля відповідальності лежить на самому суспільстві.
Головне фото - ілюстративне.
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