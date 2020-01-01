На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок

Упродовж доби у мічті Вишневе та Фастів дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок.На жаль, маленький фастівчанин від отриманих травм помер у лікарні, - інформують у відділі комунікації поліції Київської області.Інша дитина, яка впала з 5-го поверху, наразі знаходиться в реанімації.Тож правоохоронці вкотре звертаються до усіх дорослих із закликом дбати про безпеку своїх дітей. Не залишайте дітей без нагляду, і тим більше, не дозволяйте сидіти чи гратися на підвіконні, пояснюйте їм про небезпеку.Також нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тож варто облаштувати вікна запобіжними засобами, для того, щоб дитина самостійно не змогла їх відчинити.