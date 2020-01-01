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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ковелі вдалося ліквідувати спалах Covid-19 на швейній фабриці: ситуація із коронавірусом у місті

У Ковелі вдалося ліквідувати спалах Covid-19 на швейній фабриці: ситуація із коронавірусом у місті
Розповіли про епідемічну ситуацію зі спалахом коронавірусної інфекції у Ковелі станом на 11 червня.

Про це йшлося під час чергове засідання виконавчого комітету Ковельської міськради, повідомляють на сайті мерії Ковеля.

Про ситуацію в місті інформувала завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр. Вона повідомила, що в останні дні зробили велику кількість тестів. Допомогу Волині надали спеціалісти з Тернополя.

На сьогодні у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 232 випадки Covid-19, з яких 209 - у місті, за останній день - 33.

Волинь знаходиться на сьомому місці із захворюваності в Україні, а Ковель — на другому в області, на першому — Володимир-Волинський.

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Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення перевищує норму у понад чотири рази і становить 46,9 осіб ( потрібно менше 12-ти). Зважаючи на це, послаблювати каранитинні заходи у місті не можна.

Разом з тим, є й приємні новини. Збільшилось число тих, хто одужав. Їх у місті налічується 81, за останню добу — 48. Також не підтвердилось 157 підозр. Ліквідували спалах на швейній фабриці, одужали уже прихожани Михайлівської церкви.

Втім, хворіє багато медиків. Covid-19 виявили у 54 працівників МТМО (43- медперсонал та 11 - представники адміністрації). 11 осіб подолали недугу.

Також Людмила Маляр зазначила, що спостерігається зменшення кількості підозр. Якщо на минулому тижні їх фіксували 29-30 щодоби, то вчора — 15.

Як повідомила начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська, на лікуванні в Ковельській ЦРЛ кількість пацієнтів - хворих та з підозрою на Covid-19 теж дещо зменшилась - з 48 до 42-43 осіб. 130 містян амбулаторно проходять курс терапії і перебувають під спостереженням. Тож інфекційне та інші відділення — хірургічне, терапевтичне та реанімаційне, які переобладнані для прийому хворих на коронавірус, справляються зі своєю задачею.

Щодо ІФА тестування, то заклад планує його розпочати на наступному тижні. Нині виникла проблема з реагентами. Як тільки вдасться їх закупити, то МТМО готове до цього виду дослідження, що значно розвантажить обласну лабораторію, куди нині відправляють аналізи для проведення ПЛР-тестів, та допоможе контролювати стан захворюваності в місті.

Підсумовуючи, міський голова Ковеля Олег Кіндер наголосив, що містяни мають бути відповідальнішими і подбати про власну безпеку у час пандемії. Потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, вимог нормативно-законодавчих актів.


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Теги: Ковель, спалах коронавірусу
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