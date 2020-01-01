У маршрутках та тролейбусах Луцька частіше стали порушувати карантинні вимоги





Про це сьогодні йшлося під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на



Зокрема, пасажири тролейбусів та маршрутних автобусів ігнорують носіння масок та не дотримуються рекомендованої дистанції.



За даними управління охорони здоров’я міської ради та Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, у Луцьку станом на 11 червня зареєстрували 242 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. До сімейних лікарів із діагнозами грип та ГРВІ за добу звернулося 97 лучан. Встановили також 18 підозр та коронавірусну інфекцію.



"Маємо надію, що показники захворюваності у Луцьку та по всій Волинській області будуть знижуватися, і ситуація у окремих районах та містах Волині, де має має місце спалах інферкції, стабілізується. Потрібно і надалі проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. У громадському транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях, ринках необхідно перебувати у масках та дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчень людей. На жаль, маємо непоодинокі випадки інфікування за нез’ясованих причин, коли неможливо виявити джерело інфікування. Нехтування правилами карантину може становити загрозу не лише для кожної окремо взятої людини, а й для оточуючих”, - зазначив виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



Додають, уже завтра працівники Держпродспоживслужби розпочнуть перевірку навчальних закладів міста, у яких проводитимуть пробне ЗНО.



Працівники Національної поліції продовжують перевірку дотримання карантинних заходів у місті. Відстежують коло контактних осіб та тих, хто повинен перебувати на самоізоляції.



Інспектори муніципальної варти сьогодні обстежували перукарні, банківські установи, аптеки та інші заклади на предмет дотримання карантинних вимог.



Силами управління ДСНС проводяться дезінфекційні заходи у під’їздах багатоповерхівок, а також агітаційно-роз’яснювальна робота серед населення.



Громадський транспорт міста працює у штатному режимі. Сьогодні, 11 червня, на вулиці міста виїхали 175 одиниць транспорту: 32 тролейбуси та 143 маршрутні автобуси. Як зазначив начальник управління транспорту Володимир Степанов, понад 60 відсотків пасажирів тролейбусів — пільгова категорія.



Головне фото - ілюстративне.

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