На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО





Про це



У середу, 10 червня, слідуючи з Республіки Білорусь в Україну в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль марки SCANIA R200L, що переміщував товар «MDF плити».



Під час митного огляду вказаного транспортного засобу в кабіні водія, серед особистих речей, виявили 1130 пачок цигарок без акцизних марок України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники на посту «Доманове» попередили незаконне ввезення білоруських цигарок.Про це йдеться на сторінці "Волинська митниця Держмитслужби" у Facebook.У середу, 10 червня, слідуючи з Республіки Білорусь в Україну в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль марки SCANIA R200L, що переміщував товар «MDF плити».Під час митного огляду вказаного транспортного засобу в кабіні водія, серед особистих речей, виявили 1130 пачок цигарок без акцизних марок України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.

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