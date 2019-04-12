вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО

На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
Волинські митники на посту «Доманове» попередили незаконне ввезення білоруських цигарок.

Про це йдеться на сторінці "Волинська митниця Держмитслужби" у Facebook.

У середу, 10 червня, слідуючи з Республіки Білорусь в Україну в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль марки SCANIA R200L, що переміщував товар «MDF плити».

Під час митного огляду вказаного транспортного засобу в кабіні водія, серед особистих речей, виявили 1130 пачок цигарок без акцизних марок України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.

На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Доманове, контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Італії продають будинки за один євро
Сьогодні, 20:43
На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
Сьогодні, 19:41
У районі на Волині випав величезний град. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Схожі новини
Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок
01 березень, 14:58
На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО
12 квітень, 2019, 07:26
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
04 лютий, 2019, 08:24
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
17 травень, 00:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Італії продають будинки за один євро
Сьогодні, 20:43
 0
На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 20:21
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
Сьогодні, 19:41
 0
У районі на Волині випав величезний град. ФОТО
Сьогодні, 19:09
 0
Медіа
відео
1/8