Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 червня





У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +16…+19 градусів, удень підніметься до +29…+31. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +16…+19 градусів, удень підніметься до +29…+31. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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