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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 червня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +16…+19 градусів, удень підніметься до +29…+31. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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