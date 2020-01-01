12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням Володимира Рунчака (на фото).
Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.
Сьогодні – День працівника фондового ринку України.
У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.
Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.
Француз пробув губернатором Волині до початку 2005 року. З приходом на посаду Президента Віктора Ющенка головою Волинської ОДА став Володимир Бондар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.
Сьогодні – День працівника фондового ринку України.
У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.
Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.
Француз пробув губернатором Волині до початку 2005 року. З приходом на посаду Президента Віктора Ющенка головою Волинської ОДА став Володимир Бондар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинського волонтера нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 01:24
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Опублікували вражаючі світлини грози над Нововолинськом
11 червень, 23:34
На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
11 червень, 22:46