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12 червня на Волині: гортаючи календар

12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням Володимира Рунчака (на фото).

Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.

Сьогодні – День працівника фондового ринку України.

У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.

Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.

Француз пробув губернатором Волині до початку 2005 року. З приходом на посаду Президента Віктора Ющенка головою Волинської ОДА став Володимир Бондар.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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