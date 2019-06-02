У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю





На засіданні Іваничівської селищної ради депутати проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів в сумі 450 тисяч гривень для співфінансування капітального ремонту вулиці Миру з виїздом на вулицю Банківську, – повідомляє



На ремонт вулиці з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах з’явиться асфальтна дорога на вулиці Миру.На засіданні Іваничівської селищної ради депутати проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів в сумі 450 тисяч гривень для співфінансування капітального ремонту вулиці Миру з виїздом на вулицю Банківську, – повідомляє Буг На ремонт вулиці з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.

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