У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю
Сьогодні, 04:24
В Іваничах з’явиться асфальтна дорога на вулиці Миру.
На засіданні Іваничівської селищної ради депутати проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів в сумі 450 тисяч гривень для співфінансування капітального ремонту вулиці Миру з виїздом на вулицю Банківську, – повідомляє Буг.
На ремонт вулиці з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.
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На засіданні Іваничівської селищної ради депутати проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів в сумі 450 тисяч гривень для співфінансування капітального ремонту вулиці Миру з виїздом на вулицю Банківську, – повідомляє Буг.
На ремонт вулиці з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.
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