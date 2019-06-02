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У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю

У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю
В Іваничах з’явиться асфальтна дорога на вулиці Миру.

На засіданні Іваничівської селищної ради депутати проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів в сумі 450 тисяч гривень для співфінансування капітального ремонту вулиці Миру з виїздом на вулицю Банківську, – повідомляє Буг.

На ремонт вулиці з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.

У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю
У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю

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Теги: Іваничі, дорога, ремонт, асфальт
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