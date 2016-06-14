Лесин виш та Луцькрада підписали меморандум про співпрацю





Свої підписи на документі поставили секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт та ректор вишу Анатолій Цьось. Про це інформують на



“Луцька міська рада є надійним партнером вашого навчального закладу. Це природне партнерство, адже ми доповнюємо один одного та взаємозалежні один від одного, - сказав Григорій Пустовіт, звертаючись до представників Лесиного вишу. - Успішне місто — це успішний університет та навпаки, успішний університет — це ознака успішного міста. В успіху вашого навчального закладу ми зацікавлені, в першу чергу, і як лучани, і як влада, і як люди, які розуміють, що це майбутнє та перспектива”.



У свою чергу, Анатолій Цьось щиро подякував міській владі за хорошу співпрацю, яка вже існує на сьогодні та висловив переконання, що працівники освітнього закладу зможуть бути корисними при розробці різноманітних програм розвитку міста.



Григорій Пустовіт зазначив, що можливих варіантів співпраці з обох сторін є багато. Місто ж підтримає усі ініціативи, які стосуються перспективи університету та його життєдіяльності. “У вас є медичний інститут, а у нас лікарні та амбулаторії. Я думаю, що не буде проблемою, щоб студенти мали можливість там практикуватись та переймати досвід спеціалістів. Також у нас є можливість співпрацювати з випускниками університету в питаннях місцевого самоврядування. Наша співпраця піде на користь як місту, так і університету, як складовій частині міста. Той меморандум, який ми сьогодні підписали — це всього лише перший крок та заява про наміри, а ми повинні розуміти, що за цією заявою повинні бути практичні кроки. Ми спільно повинні шукати кроки, які дадуть позитивний результат місту, університету, студентам та лучанам”, - резюмував секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки підписали меморандум про співпрацю.Свої підписи на документі поставили секретар міської ради, виконувач повноважень міського головита ректор вишу. Про це інформують на сайті Луцької міської ради.“Луцька міська рада є надійним партнером вашого навчального закладу. Це природне партнерство, адже ми доповнюємо один одного та взаємозалежні один від одного, - сказав Григорій Пустовіт, звертаючись до представників Лесиного вишу. - Успішне місто — це успішний університет та навпаки, успішний університет — це ознака успішного міста. В успіху вашого навчального закладу ми зацікавлені, в першу чергу, і як лучани, і як влада, і як люди, які розуміють, що це майбутнє та перспектива”.У свою чергу, Анатолій Цьось щиро подякував міській владі за хорошу співпрацю, яка вже існує на сьогодні та висловив переконання, що працівники освітнього закладу зможуть бути корисними при розробці різноманітних програм розвитку міста.Григорій Пустовіт зазначив, що можливих варіантів співпраці з обох сторін є багато. Місто ж підтримає усі ініціативи, які стосуються перспективи університету та його життєдіяльності. “У вас є медичний інститут, а у нас лікарні та амбулаторії. Я думаю, що не буде проблемою, щоб студенти мали можливість там практикуватись та переймати досвід спеціалістів. Також у нас є можливість співпрацювати з випускниками університету в питаннях місцевого самоврядування. Наша співпраця піде на користь як місту, так і університету, як складовій частині міста. Той меморандум, який ми сьогодні підписали — це всього лише перший крок та заява про наміри, а ми повинні розуміти, що за цією заявою повинні бути практичні кроки. Ми спільно повинні шукати кроки, які дадуть позитивний результат місту, університету, студентам та лучанам”, - резюмував секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови.

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