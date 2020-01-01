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«єМалятко»: у луцькому пологовому відновили прийом документів

«єМалятко»: у луцькому пологовому відновили прийом документів
Адміністратори ЦНАП відновлили прийом документів на послугу “єМалятко” у КП “Луцький клінічний пологовий будинок”: понеділок, середу, п’ятницю з 09.00 до 13.00; у Волинському обласному перинатальному центрі: вівторок, четвер з 09.00 до 13.00.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Нагадуємо, батьки мають змогу отримати вісім комплексних послуг за однією заявою: державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження; визначення походження дитини; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; реєстрації місця проживання новонародженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Для отримання послуги необхідні такі документи:

- паспорти обох батьків;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- медичне свідоцтво про народження дитини;
- реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати допомоги при народженні дитини;
- будинкова книга (за наявності).

"Запрошуємо батьків скористатися зручним сервісом та подати документи з комфортом, який для них забезпечує міська влада разом з адміністраторами ЦНАП, спеціалістами відділу ведення Реєстру територіальної громади департаменту державної реєстрації та департаменту соціалної політики", - йдеться в повідомленні.

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Теги: єМалятко, луцький пологовий будинок, документи
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