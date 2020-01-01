«єМалятко»: у луцькому пологовому відновили прийом документів
Сьогодні, 08:13
Адміністратори ЦНАП відновлили прийом документів на послугу “єМалятко” у КП “Луцький клінічний пологовий будинок”: понеділок, середу, п’ятницю з 09.00 до 13.00; у Волинському обласному перинатальному центрі: вівторок, четвер з 09.00 до 13.00.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Нагадуємо, батьки мають змогу отримати вісім комплексних послуг за однією заявою: державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження; визначення походження дитини; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; реєстрації місця проживання новонародженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.
Для отримання послуги необхідні такі документи:
- паспорти обох батьків;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- медичне свідоцтво про народження дитини;
- реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати допомоги при народженні дитини;
- будинкова книга (за наявності).
"Запрошуємо батьків скористатися зручним сервісом та подати документи з комфортом, який для них забезпечує міська влада разом з адміністраторами ЦНАП, спеціалістами відділу ведення Реєстру територіальної громади департаменту державної реєстрації та департаменту соціалної політики", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Нагадуємо, батьки мають змогу отримати вісім комплексних послуг за однією заявою: державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження; визначення походження дитини; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; реєстрації місця проживання новонародженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.
Для отримання послуги необхідні такі документи:
- паспорти обох батьків;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- медичне свідоцтво про народження дитини;
- реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати допомоги при народженні дитини;
- будинкова книга (за наявності).
"Запрошуємо батьків скористатися зручним сервісом та подати документи з комфортом, який для них забезпечує міська влада разом з адміністраторами ЦНАП, спеціалістами відділу ведення Реєстру територіальної громади департаменту державної реєстрації та департаменту соціалної політики", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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