«єМалятко»: у луцькому пологовому відновили прийом документів





Про це інформують на



Нагадуємо, батьки мають змогу отримати вісім комплексних послуг за однією заявою: державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження; визначення походження дитини; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; реєстрації місця проживання новонародженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.



Для отримання послуги необхідні такі документи:



- паспорти обох батьків;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- медичне свідоцтво про народження дитини;

- реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати допомоги при народженні дитини;

- будинкова книга (за наявності).



"Запрошуємо батьків скористатися зручним сервісом та подати документи з комфортом, який для них забезпечує міська влада разом з адміністраторами ЦНАП, спеціалістами відділу ведення Реєстру територіальної громади департаменту державної реєстрації та департаменту соціалної політики", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адміністратори ЦНАП відновлили прийом документів на послугу “єМалятко” у КП “Луцький клінічний пологовий будинок”: понеділок, середу, п’ятницю з 09.00 до 13.00; у Волинському обласному перинатальному центрі: вівторок, четвер з 09.00 до 13.00.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Нагадуємо, батьки мають змогу отримати вісім комплексних послуг за однією заявою: державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження; визначення походження дитини; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; реєстрації місця проживання новонародженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.Для отримання послуги необхідні такі документи:- паспорти обох батьків;- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;- медичне свідоцтво про народження дитини;- реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати допомоги при народженні дитини;- будинкова книга (за наявності)."Запрошуємо батьків скористатися зручним сервісом та подати документи з комфортом, який для них забезпечує міська влада разом з адміністраторами ЦНАП, спеціалістами відділу ведення Реєстру територіальної громади департаменту державної реєстрації та департаменту соціалної політики", - йдеться в повідомленні.

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