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У Луцьку водій на Mazda зламав шлагбаум на парковці розважального центру. ВІДЕО

У Луцьку водій на Mazda зламав шлагбаум на парковці розважального центру. ВІДЕО
У Луцьку розшукують водія авто Mazda 5, який зламав шлагбаум біля РЦ "Промінь".

Інцидент трапився у середу, 10 червня, - інформують на сторінці РЦ "Промінь" у facebook.

"Щодня РЦ "Промінь" ремонтує десятки поломок, спричинених деякими недобросовісними відвідувачами, або перехожими.
Вчора нам збили знак на парковці, а також зламали шлагбаум.

Друзі, допоможіть знайти власника авто Mazda 5 (2007 року)
Номерний знак АС4300ВІ", - йдеться в повідомленні.


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Теги: РЦ, Промінь, шлагбаум, водій
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Коментарі 1
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Цей кадр ще й на переходах не гальмує. Зареєстрована Мазда у Рожищі. Колись і сам хотів його вицепити за його неадекватну їзду
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