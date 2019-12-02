У Луцьку водій на Mazda зламав шлагбаум на парковці розважального центру. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
У Луцьку розшукують водія авто Mazda 5, який зламав шлагбаум біля РЦ "Промінь".
Інцидент трапився у середу, 10 червня, - інформують на сторінці РЦ "Промінь" у facebook.
"Щодня РЦ "Промінь" ремонтує десятки поломок, спричинених деякими недобросовісними відвідувачами, або перехожими.
Вчора нам збили знак на парковці, а також зламали шлагбаум.
Друзі, допоможіть знайти власника авто Mazda 5 (2007 року)
Номерний знак АС4300ВІ", - йдеться в повідомленні.
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Інцидент трапився у середу, 10 червня, - інформують на сторінці РЦ "Промінь" у facebook.
"Щодня РЦ "Промінь" ремонтує десятки поломок, спричинених деякими недобросовісними відвідувачами, або перехожими.
Вчора нам збили знак на парковці, а також зламали шлагбаум.
Друзі, допоможіть знайти власника авто Mazda 5 (2007 року)
Номерний знак АС4300ВІ", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Цей кадр ще й на переходах не гальмує. Зареєстрована Мазда у Рожищі. Колись і сам хотів його вицепити за його неадекватну їзду
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