У Луцьку водій на Mazda зламав шлагбаум на парковці розважального центру. ВІДЕО





Інцидент трапився у середу, 10 червня, - інформують на сторінці РЦ "Промінь" у



"Щодня РЦ "Промінь" ремонтує десятки поломок, спричинених деякими недобросовісними відвідувачами, або перехожими.

Вчора нам збили знак на парковці, а також зламали шлагбаум.



Друзі, допоможіть знайти власника авто Mazda 5 (2007 року)

Номерний знак АС4300ВІ", - йдеться в повідомленні.





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