Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО





Одна із шиферин зірвалася з даху будинку просто під час відеозйомки, повідомляє



Тим часом, як повідомляє







У Любомлі, зокрема, близько 20-ї години пронісся буревій. Андрій Омелюх виклав у соцмережах фото наслідків негоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В соціальній мережі з'явилося відео урагану в місті Любомлі, під час якого на вулицях ламало величезні дерева, а з дахів будинків зривало шифер.Одна із шиферин зірвалася з даху будинку просто під час відеозйомки, повідомляє «Волинь UA» Тим часом, як повідомляє Кордон , у Любомлі пронісся буревій, під час якого потужний вітер поламав дерева біля автостанції.У Любомлі, зокрема, близько 20-ї години пронісся буревій.виклав у соцмережах фото наслідків негоди.

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