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Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО

Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО
В соціальній мережі з'явилося відео урагану в місті Любомлі, під час якого на вулицях ламало величезні дерева, а з дахів будинків зривало шифер.

Одна із шиферин зірвалася з даху будинку просто під час відеозйомки, повідомляє «Волинь UA».

Тим часом, як повідомляє Кордон, у Любомлі пронісся буревій, під час якого потужний вітер поламав дерева біля автостанції.



У Любомлі, зокрема, близько 20-ї години пронісся буревій. Андрій Омелюх виклав у соцмережах фото наслідків негоди.

Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО
Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО

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Теги: буревій, шифер, дах, будинок
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