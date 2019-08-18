Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
В соціальній мережі з'явилося відео урагану в місті Любомлі, під час якого на вулицях ламало величезні дерева, а з дахів будинків зривало шифер.
Одна із шиферин зірвалася з даху будинку просто під час відеозйомки, повідомляє «Волинь UA».
Тим часом, як повідомляє Кордон, у Любомлі пронісся буревій, під час якого потужний вітер поламав дерева біля автостанції.
У Любомлі, зокрема, близько 20-ї години пронісся буревій. Андрій Омелюх виклав у соцмережах фото наслідків негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одна із шиферин зірвалася з даху будинку просто під час відеозйомки, повідомляє «Волинь UA».
Тим часом, як повідомляє Кордон, у Любомлі пронісся буревій, під час якого потужний вітер поламав дерева біля автостанції.
У Любомлі, зокрема, близько 20-ї години пронісся буревій. Андрій Омелюх виклав у соцмережах фото наслідків негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Опублікували вражаючі світлини грози над Нововолинськом
Сьогодні, 23:34
Волинянин випадково зняв на відео, як буревій зірвав шифер з даху його будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
Луцький військкомат оголосив про призов 2020
Сьогодні, 21:33