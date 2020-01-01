Українцям радять не поспішати з поїздками за кордон

Максим Степанов радить українцям, перш ніж планувати відпустки за кордоном, дочекатися рішення тих чи інших країн щодо допуску на свою територію іноземних туристів.



Про це він сказав під час брифінгу 11 червня, – інформує



“Для того, щоб щось планувати, одного рішення України не достатньо. Для цього необхідне відновлення авіасполучення і можливість поїхати у якості туриста до тієї чи іншої країни. Я хотів би наголосити, що підвищення кількості хворих ми спостерігаємо не тільки в Україні, а також і в інших країнах, зокрема у Німеччині. Тому планувати (відпустки за кордон, – ред.) і казати, яким чином це буде відбуватися, ми зможемо після відповідного рішення тих чи інших країн”, – додав міністр.



Щодо допуску громадян інших країн на територію України, то, з його слів, розглядається питання проведення тестувань в аеропортах та перевірка наявності полісу медичного страхування. Окремі категорії іноземців, які будуть приїздити до України, відправлятимуть на 14-денний карантин. Проте остаточного рішення щодо цих заходів також ще немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'ярадить українцям, перш ніж планувати відпустки за кордоном, дочекатися рішення тих чи інших країн щодо допуску на свою територію іноземних туристів.Про це він сказав під час брифінгу 11 червня, – інформує Суспільне “Для того, щоб щось планувати, одного рішення України не достатньо. Для цього необхідне відновлення авіасполучення і можливість поїхати у якості туриста до тієї чи іншої країни. Я хотів би наголосити, що підвищення кількості хворих ми спостерігаємо не тільки в Україні, а також і в інших країнах, зокрема у Німеччині. Тому планувати (відпустки за кордон, – ред.) і казати, яким чином це буде відбуватися, ми зможемо після відповідного рішення тих чи інших країн”, – додав міністр.Щодо допуску громадян інших країн на територію України, то, з його слів, розглядається питання проведення тестувань в аеропортах та перевірка наявності полісу медичного страхування. Окремі категорії іноземців, які будуть приїздити до України, відправлятимуть на 14-денний карантин. Проте остаточного рішення щодо цих заходів також ще немає.

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