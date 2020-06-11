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На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість

На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
В Україні збільшать кількість ділянок, де буде здійснюватися вимірювання приладом TruCAM. Зокрема, у Луцьку патрульні вимірюватимуть швидкість на вулиці Конякіна та проспекті Відродження.

Про це інформують на сайті патрульної поліції.

"Від завтра, 12 червня, збільшуємо кількість ділянок, де буде здійснюватися вимірювання швидкості за допомогою TruCAM.

З’явиться ще 24 нових ділянки, а також буде розширено вже 7 існуючих", - йдеться в повідомленні.

Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках.

Водночас, у патрульній поліції нагадали про підходи, згідно з якими здійснюється фіксація:

- на сайті та у соцмережах публікують карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;

- на дорозі встановлюють відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

- у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість

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Теги: TruCam, поліція, патрульна, вимірювання швидкості, Конякіна, Відродження
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