Опублікували вражаючі світлини грози над Нововолинськом
Сьогодні, 23:34
11-го червня ввечері в Нововолинську розпочався дощ із громом. У небі з’являлися вражаючі блискавки, які вдалося зафіксувати нововолинцям.
Про це повідомляє БУГ.
"Говорять, що в Нововолинську була не тільки злива, а й падав град. Також мешканка міста розповіла, що цього вечора в її помешканні згоріли електроприлади. Тож не забувайте вимикати їх під час грози", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє БУГ.
"Говорять, що в Нововолинську була не тільки злива, а й падав град. Також мешканка міста розповіла, що цього вечора в її помешканні згоріли електроприлади. Тож не забувайте вимикати їх під час грози", - йдеться в повідомленні.
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