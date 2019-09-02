Опублікували вражаючі світлини грози над Нововолинськом





Про це повідомляє



"Говорять, що в Нововолинську була не тільки злива, а й падав град. Також мешканка міста розповіла, що цього вечора в її помешканні згоріли електроприлади. Тож не забувайте вимикати їх під час грози", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го червня ввечері в Нововолинську розпочався дощ із громом. У небі з’являлися вражаючі блискавки, які вдалося зафіксувати нововолинцям.Про це повідомляє БУГ "Говорять, що в Нововолинську була не тільки злива, а й падав град. Також мешканка міста розповіла, що цього вечора в її помешканні згоріли електроприлади. Тож не забувайте вимикати їх під час грози", - йдеться в повідомленні.

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