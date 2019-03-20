Пішохідні доріжки на території дитсадка у селі неподалік Луцька не ремонтували більше 30 років. ФОТО





Про це інформують на сайті



Любов Степанівна Сапига, яка очолює дошкільну установу 19 років, згадує, як з часом під впливом погодних умов тверде покриття руйнувалося. Від коріння дерев утворилися ями, горби. Діти, особливо маленькі, не могли безперешкодно рухатись пішохідними зонами. Господарський двір також був пошкоджений колесами машин, що заїжджали. Тому виникла потреба в оновленні всього покриття.



Після проведеного нещодавно Підгайцівською сільською радою капітального ремонту благоустрою території Романівського дошкільного закладу освіти, його вихованцям більше не доведеться під час прогулянок спотикатися на старому асфальті. Адже його замінили на сучасний матеріал - бруківку. Маленьких відвідувачів у дитсадку сьогодні є 56. Восени їх може стати ще більше. Тож зроблена робота – це внесок у безпеку та комфорт діток.



«Ми дуже вдячні, що дослухалися до наших прохань, і тепер територія закладу змінила обличчя», - зазначила директор Любов Сапига.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий садок «Сонечко» відкрили в Романові ще в 1986 році. Відтоді асфальт на присадковій території не бачив ремонту, а це – 34 роки.Про це інформують на сайті Підгайцівської ОТГ , яка очолює дошкільну установу 19 років, згадує, як з часом під впливом погодних умов тверде покриття руйнувалося. Від коріння дерев утворилися ями, горби. Діти, особливо маленькі, не могли безперешкодно рухатись пішохідними зонами. Господарський двір також був пошкоджений колесами машин, що заїжджали. Тому виникла потреба в оновленні всього покриття.Після проведеного нещодавно Підгайцівською сільською радою капітального ремонту благоустрою території Романівського дошкільного закладу освіти, його вихованцям більше не доведеться під час прогулянок спотикатися на старому асфальті. Адже його замінили на сучасний матеріал - бруківку. Маленьких відвідувачів у дитсадку сьогодні є 56. Восени їх може стати ще більше. Тож зроблена робота – це внесок у безпеку та комфорт діток.«Ми дуже вдячні, що дослухалися до наших прохань, і тепер територія закладу змінила обличчя», - зазначила директор Любов Сапига.

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