вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні може з'явитися ще один правоохоронний орган

В Україні може з'явитися ще один правоохоронний орган
Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу. Таке рішення незабаром повинен ухвалити уряд. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

"Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу, що дасть можливість ефективно протидіяти недопускам інспекторів на підприємства, які вони перевіряють. Зокрема, за недопуск доведеться сплатити штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відбути виправні роботи або ж бути арештованим на строк до 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення уряд повинен ухвалити найближчим часом.

"Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадатиме під дію статті 343 ККУ. Вона передбачає штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до 6 місяців. Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров’я чи майно – їхнє або їх близьких", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: уряд, Державна екологічна інспекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні може з'явитися ще один правоохоронний орган
Сьогодні, 07:25
Пішохідні доріжки на території дитсадка у селі неподалік Луцька не ремонтували більше 30 років. ФОТО
Сьогодні, 06:05
Збитки у 850 мільйонів: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 05:12
У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю
Сьогодні, 04:24
BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки
Сьогодні, 03:29
Схожі новини
Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
06 червень, 09:06
Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття
18 травень, 16:05
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
18 травень, 15:13
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
13 травень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні може з'явитися ще один правоохоронний орган
Сьогодні, 07:25
 0
Пішохідні доріжки на території дитсадка у селі неподалік Луцька не ремонтували більше 30 років. ФОТО
Сьогодні, 06:05
 0
Збитки у 850 мільйонів: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 05:12
 0
У селищі на Волині за півтора мільйона гривень заасфальтують вулицю
Сьогодні, 04:24
 0
BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки
Сьогодні, 03:29
 0
Медіа
відео
1/8