Назвали причину, чому в Україні зафіксували антирекорд захворюваності на Covid-19
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Рекордну кількість хворих на коронавірус 11 червня в Україні зафіксували через чергу з тестів.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, пишуть Факти.
"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані протягом останніх днів. Передавали їх в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги", - зазначив Віктор Ляшко.
Зокрема, він уточнив, що найбільша черга з тест-зразків після Києва була у Львівській області.
Віктор Ляшко додав, що наразі у Львівській області ще залишилось 2 тис. зразків. 12 червня зранку їх доставлять в національну референс-лабораторію. Тому, можливо, кількість випадків буде більша.
Нагадаємо, що зранку 11 червня в Україні за добу зафіксували 689 випадків коронавірусу. Такої кількості хворих не було жодного разу від початку епідемії.
Загалом коронавірус виявили у 29 070 людей, від ускладнень померли 854 хворих. Повністю вилікувався від коронавірусу 13 141 пацієнт.
Від початку епідемії проведено 456 509 тестувань методом ПЛР і 60 135 методом ІФА.
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Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, пишуть Факти.
"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані протягом останніх днів. Передавали їх в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги", - зазначив Віктор Ляшко.
Зокрема, він уточнив, що найбільша черга з тест-зразків після Києва була у Львівській області.
Віктор Ляшко додав, що наразі у Львівській області ще залишилось 2 тис. зразків. 12 червня зранку їх доставлять в національну референс-лабораторію. Тому, можливо, кількість випадків буде більша.
Нагадаємо, що зранку 11 червня в Україні за добу зафіксували 689 випадків коронавірусу. Такої кількості хворих не було жодного разу від початку епідемії.
Загалом коронавірус виявили у 29 070 людей, від ускладнень померли 854 хворих. Повністю вилікувався від коронавірусу 13 141 пацієнт.
Від початку епідемії проведено 456 509 тестувань методом ПЛР і 60 135 методом ІФА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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