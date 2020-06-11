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Збитки у 850 мільйонів: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості

Збитки у 850 мільйонів: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості
Директора філії "Укрзалізниці" підозрюють у службовій недбалості через видобуток корисних копалин.

Своїми діями керівник завдав шкоди навколишньому середовищу на 850 мільйонів гривень, повідомляють Факти.

Керівник підрозділу Укрзалізниці не оформив спеціальні дозволи на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах. В результаті в період з 2017 до 2018 року було незаконно проведено дев’ять вибухів в Житомирській області і видобуто понад 340 тис. м куб гірської маси.

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Чиновнику повідомили про підозру згідно ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Поліція продовжує досудове розслідування.

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Теги: Укрзалізниця, службова недбалість, підозра, офіс генерального прокурора
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