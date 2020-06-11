Збитки у 850 мільйонів: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості





Своїми діями керівник завдав шкоди навколишньому середовищу на 850 мільйонів гривень, повідомляють



Керівник підрозділу Укрзалізниці не оформив спеціальні дозволи на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах. В результаті в період з 2017 до 2018 року було незаконно проведено дев’ять вибухів в Житомирській області і видобуто понад 340 тис. м куб гірської маси.



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Чиновнику повідомили про підозру згідно ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).



Поліція продовжує досудове розслідування.

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