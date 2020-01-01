вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні – 683 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 47

В Україні – 683 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 47
Станом на 12 червня в Україні підтвердили 29 753 випадки COVID-19, з них 13 567 пацієнтів одужало., 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 683 випадки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Усього в Україні 468 172 зразки дослідили методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджене у 2244 дітей та 5322 медиків.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);
Волинська обл. — 1313 (378 одужали);
Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);
Донецька обл. — 279 (122 одужали);
Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);
Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);
Запорізька обл. — 515 (322 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);
м. Київ — 3766 (1132 одужали);
Київська обл. — 1931 (648 одужали);
Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);
Луганська обл. — 54 (45 одужали);
Львівська обл. — 2526 (598 одужали);
Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);
Одеська обл. — 1065 (422 одужали);
Полтавська обл. — 277 (256 одужали);
Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);
Сумська обл. — 204 (161 одужали);
Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);
Харківська обл. — 1426 (692 одужали);
Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);
Черкаська обл. — 517 (352 одужали);
Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);
Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, Україна, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі затримали агресивного українця, який закидав потяг камінням
Сьогодні, 09:43
У Луцьку судили жінку, яка позичила у людей понад 400 тисяч гривень і не хотіла повертати
Сьогодні, 09:32
В Україні – 683 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 47
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:06
«єМалятко»: у луцькому пологовому відновили прийом документів
Сьогодні, 08:13
Схожі новини
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29 Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
06 червень, 09:48
Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
04 червень, 09:16
Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16 Ранок 3 червня: в Україні – 483 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 16
03 червень, 09:49
Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10 Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10
02 червень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня
Сьогодні, 10:27
 0
У МОЗ розповіли, чи можна українцям вже святкувати весілля у ресторанах
Сьогодні, 10:23
 0
Повалені дерева і залите водою житло: на Волині ліквідовують наслідки стихії
Сьогодні, 10:09
 0
Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
Сьогодні, 10:03
 0
У Польщі затримали агресивного українця, який закидав потяг камінням
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8