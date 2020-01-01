В Україні – 683 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 47





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.



Усього в Україні 468 172 зразки дослідили методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.



Усього захворювання підтверджене у 2244 дітей та 5322 медиків.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);

Волинська обл. — 1313 (378 одужали);

Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);

Донецька обл. — 279 (122 одужали);

Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);

Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);

Запорізька обл. — 515 (322 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);

м. Київ — 3766 (1132 одужали);

Київська обл. — 1931 (648 одужали);

Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);

Луганська обл. — 54 (45 одужали);

Львівська обл. — 2526 (598 одужали);

Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);

Одеська обл. — 1065 (422 одужали);

Полтавська обл. — 277 (256 одужали);

Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);

Сумська обл. — 204 (161 одужали);

Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);

Харківська обл. — 1426 (692 одужали);

Херсонська обл. — 179 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);

Черкаська обл. — 517 (352 одужали);

Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);

Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 червня в Україні підтвердили 29 753 випадки COVID-19, з них 13 567 пацієнтів одужало., 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 683 випадки.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Усього в Україні 468 172 зразки дослідили методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.Усього захворювання підтверджене у 2244 дітей та 5322 медиків.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);Волинська обл. — 1313 (378 одужали);Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);Донецька обл. — 279 (122 одужали);Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);Запорізька обл. — 515 (322 одужали);Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);м. Київ — 3766 (1132 одужали);Київська обл. — 1931 (648 одужали);Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);Луганська обл. — 54 (45 одужали);Львівська обл. — 2526 (598 одужали);Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);Одеська обл. — 1065 (422 одужали);Полтавська обл. — 277 (256 одужали);Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);Сумська обл. — 204 (161 одужали);Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);Харківська обл. — 1426 (692 одужали);Херсонська обл. — 179 (174 одужали);Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);Черкаська обл. — 517 (352 одужали);Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).

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