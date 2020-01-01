В Україні – 683 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 47
Сьогодні, 09:23
Станом на 12 червня в Україні підтвердили 29 753 випадки COVID-19, з них 13 567 пацієнтів одужало., 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 683 випадки.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні 468 172 зразки дослідили методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджене у 2244 дітей та 5322 медиків.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);
Волинська обл. — 1313 (378 одужали);
Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);
Донецька обл. — 279 (122 одужали);
Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);
Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);
Запорізька обл. — 515 (322 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);
м. Київ — 3766 (1132 одужали);
Київська обл. — 1931 (648 одужали);
Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);
Луганська обл. — 54 (45 одужали);
Львівська обл. — 2526 (598 одужали);
Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);
Одеська обл. — 1065 (422 одужали);
Полтавська обл. — 277 (256 одужали);
Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);
Сумська обл. — 204 (161 одужали);
Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);
Харківська обл. — 1426 (692 одужали);
Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);
Черкаська обл. — 517 (352 одужали);
Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);
Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні 468 172 зразки дослідили методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджене у 2244 дітей та 5322 медиків.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);
Волинська обл. — 1313 (378 одужали);
Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);
Донецька обл. — 279 (122 одужали);
Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);
Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);
Запорізька обл. — 515 (322 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);
м. Київ — 3766 (1132 одужали);
Київська обл. — 1931 (648 одужали);
Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);
Луганська обл. — 54 (45 одужали);
Львівська обл. — 2526 (598 одужали);
Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);
Одеська обл. — 1065 (422 одужали);
Полтавська обл. — 277 (256 одужали);
Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);
Сумська обл. — 204 (161 одужали);
Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);
Харківська обл. — 1426 (692 одужали);
Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);
Черкаська обл. — 517 (352 одужали);
Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);
Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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