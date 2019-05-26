У Луцьку судили жінку, яка позичила у людей понад 400 тисяч гривень і не хотіла повертати





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Під час суду встановили, що з початку 2012 року до липня 2017 року вона позичила гроші, які не мала наміру повертати. Зокрема шахрайка повідомляла потерпілим неправдиві відомості, а після цього позичала гроші. Відзначимо, що найбільша сума «позики» становила 303 тисяч 734 гривні, а загальна сума – 410 тисяч 605 гривень.



Допитана у судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала, зазначивши, що гроші позичала і готова їх відшкодувати. Зокрема, двом потерпілим вона відшкодувала три тисячі та дві тисячі 400 гривень, ще одному віддала кошти повністю.



Незважаючи на невизнання вини, вона була повністю доведена доказами.



Суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині шахрайка під приводом позики грошей обманула людей на понад 400 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що з початку 2012 року до липня 2017 року вона позичила гроші, які не мала наміру повертати. Зокрема шахрайка повідомляла потерпілим неправдиві відомості, а після цього позичала гроші. Відзначимо, що найбільша сума «позики» становила 303 тисяч 734 гривні, а загальна сума – 410 тисяч 605 гривень.Допитана у судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала, зазначивши, що гроші позичала і готова їх відшкодувати. Зокрема, двом потерпілим вона відшкодувала три тисячі та дві тисячі 400 гривень, ще одному віддала кошти повністю.Незважаючи на невизнання вини, вона була повністю доведена доказами.Суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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