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У Польщі затримали агресивного українця, який закидав потяг камінням

У Польщі затримали агресивного українця, який закидав потяг камінням
Поліція затримала 50-річного українця, який вибив вікно та зіпсував обшивку дверей у потязі в Краєнцях (Польща).

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції міста Злотів, громадянин України спочатку поводився агресивно й чіплявся до пасажирів потяга. Після того, як він вийшов на зупинці, то почав жбурляти каміння у вікна та двері.

На місце довелося викликати поліцію. Коли правоохоронці прибули, то чоловік уже лежав на рейсах і перешкоджав подальшому рухові потяга. Виявилося, що українець був п'яним, а перевірка показал 2,5 проміле алкоголю в його крові.

Після того, як він протверезів, то почув звинувачення в навмисному пошкодженні потяга. Фірма-перевізник вимагає від чоловіка відшкодування завданих збитків у розмірі 7 000 злотих.

Громадянин України пояснив свою поведінку надмірною кількістю випитого алкоголю. Каже, що самого випадку не пригадує. Справу проти нього передадуть до суду.

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Теги: потяг, українець, Польща
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