У Польщі затримали агресивного українця, який закидав потяг камінням





Як повідомляє



На місце довелося викликати поліцію. Коли правоохоронці прибули, то чоловік уже лежав на рейсах і перешкоджав подальшому рухові потяга. Виявилося, що українець був п'яним, а перевірка показал 2,5 проміле алкоголю в його крові.



Після того, як він протверезів, то почув звинувачення в навмисному пошкодженні потяга. Фірма-перевізник вимагає від чоловіка відшкодування завданих збитків у розмірі 7 000 злотих.



Громадянин України пояснив свою поведінку надмірною кількістю випитого алкоголю. Каже, що самого випадку не пригадує. Справу проти нього передадуть до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала 50-річного українця, який вибив вікно та зіпсував обшивку дверей у потязі в Краєнцях (Польща).Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції міста Злотів, громадянин України спочатку поводився агресивно й чіплявся до пасажирів потяга. Після того, як він вийшов на зупинці, то почав жбурляти каміння у вікна та двері.На місце довелося викликати поліцію. Коли правоохоронці прибули, то чоловік уже лежав на рейсах і перешкоджав подальшому рухові потяга. Виявилося, що українець був п'яним, а перевірка показал 2,5 проміле алкоголю в його крові.Після того, як він протверезів, то почув звинувачення в навмисному пошкодженні потяга. Фірма-перевізник вимагає від чоловіка відшкодування завданих збитків у розмірі 7 000 злотих.Громадянин України пояснив свою поведінку надмірною кількістю випитого алкоголю. Каже, що самого випадку не пригадує. Справу проти нього передадуть до суду.

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