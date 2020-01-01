Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
Сьогодні, 10:03
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2020 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Зауважують, що гаряче водопостачання для населення в місті від котелень, центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” постачається щодня з 06:00 до 22:00 год.
Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Зауважують, що гаряче водопостачання для населення в місті від котелень, центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” постачається щодня з 06:00 до 22:00 год.
Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:
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