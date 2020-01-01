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Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК

Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2020 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Зауважують, що гаряче водопостачання для населення в місті від котелень, центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” постачається щодня з 06:00 до 22:00 год.

Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:

Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК

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Теги: відключення, вода, Луцьк
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