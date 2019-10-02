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Повалені дерева і залите водою житло: на Волині ліквідовують наслідки стихії

Повалені дерева і залите водою житло: на Волині ліквідовують наслідки стихії
Внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов, що пройшли територіями Ковельського та Любомльського районів Волинської області, ввечері 11 червня пожежно-рятувальні підрозділи УДСНС області тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомляє управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, чергова варта 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ковеля здійснила розчищення ділянки дороги «Доманово-Ковель-Чернівці» поблизу села Воля Любитівська – за допомоги спеціального обладнання рятувальники розкряжували 6 повалених вітром дерев.

Рятувальники 10-ї ДПРЧ міста Любомль провели розчищення з проїжджої частити відламаних вітром великих гілок, що перешкоджали руху транспорту біля міської автостанції. У селі Римачі Любомльського району за допомогою пожежної автоцистерни рятувальники 24-го Державного пожежно-рятувального поста відкачали воду з житлового будинку після зливного дощу.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучались 9 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки.

Фото ілюстративне



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Теги: негода, стихія, Волинь
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