У МОЗ розповіли, чи можна українцям вже святкувати весілля у ресторанах





Про це він заявив 12 червня під час брифінгу, - пише



Міністр ствердно відповів на запитання, "чи можна вже святкувати весілля та інші заходи у ресторанах у форматі до 10 людей". Однак нагадав про засоби індивідуального захисту



"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтесь обмежувальних заходів, а саме: зокрема і соціальної дистанції (по можливості, розумію, що це весілля), користування антисептиками та інші заходи про які, всім нам відомо", - сказав Степанов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов каже, що українцям можна святкувати весілля, але при цьому дотримуючись обмежувальних заходів.Про це він заявив 12 червня під час брифінгу, - пише ТСН. Міністр ствердно відповів на запитання, "чи можна вже святкувати весілля та інші заходи у ресторанах у форматі до 10 людей". Однак нагадав про засоби індивідуального захисту"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтесь обмежувальних заходів, а саме: зокрема і соціальної дистанції (по можливості, розумію, що це весілля), користування антисептиками та інші заходи про які, всім нам відомо", - сказав Степанов.

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