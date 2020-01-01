У МОЗ розповіли, чи можна українцям вже святкувати весілля у ресторанах
Сьогодні, 10:23
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов каже, що українцям можна святкувати весілля, але при цьому дотримуючись обмежувальних заходів.
Про це він заявив 12 червня під час брифінгу, - пише ТСН.
Міністр ствердно відповів на запитання, "чи можна вже святкувати весілля та інші заходи у ресторанах у форматі до 10 людей". Однак нагадав про засоби індивідуального захисту
"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтесь обмежувальних заходів, а саме: зокрема і соціальної дистанції (по можливості, розумію, що це весілля), користування антисептиками та інші заходи про які, всім нам відомо", - сказав Степанов.
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Про це він заявив 12 червня під час брифінгу, - пише ТСН.
Міністр ствердно відповів на запитання, "чи можна вже святкувати весілля та інші заходи у ресторанах у форматі до 10 людей". Однак нагадав про засоби індивідуального захисту
"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтесь обмежувальних заходів, а саме: зокрема і соціальної дистанції (по можливості, розумію, що це весілля), користування антисептиками та інші заходи про які, всім нам відомо", - сказав Степанов.
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