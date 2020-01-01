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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 23, м. Луцьк – 5, Камінь – Каширський район – 4, Ратнівський район – 4, м.Ковель – 4, Ковельський район – 2, Ківерцівський район – 2, Турійський район – 2, м.Нововолинськ – 1. За добу одужало 49 осіб. Два випадки хвороби завершились летально (м.Ковель та Камінь – Каширський район).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 12 червня в області зареєстрували 1313 випадків COVID-19. Одужало 379 осіб. 40 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 248 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 209 випадків, в тому числі 7 летальних;
Ковельський район – 23 випадки, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 21 випадок;
Володимир-Волинський район – 143 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Камінь-Каширський район – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Маневицький район – 58 випадків, в тому числі 3 летальних;
Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 23 випадки;
Турійський район – 19 випадків;
Ратнівський район – 18 випадків;
Любешівський район – 13 випадків.
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків;
Рожищенський район – 8 випадків.

За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9368 осіб, в тому числі за останню добу – 329 осіб.

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Теги: коронавірус, райони, Волинь
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