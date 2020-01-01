Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 23, м. Луцьк – 5, Камінь – Каширський район – 4, Ратнівський район – 4, м.Ковель – 4, Ковельський район – 2, Ківерцівський район – 2, Турійський район – 2, м.Нововолинськ – 1. За добу одужало 49 осіб. Два випадки хвороби завершились летально (м.Ковель та Камінь – Каширський район).Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 год. 12 червня в області зареєстрували 1313 випадків COVID-19. Одужало 379 осіб. 40 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 248 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;м.Ковель – 209 випадків, в тому числі 7 летальних;Ковельський район – 23 випадки, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 21 випадок;Володимир-Волинський район – 143 випадки, в т.ч. 2 летальних;Камінь-Каширський район – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;Маневицький район – 58 випадків, в тому числі 3 летальних;Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Любомльський район – 23 випадки;Турійський район – 19 випадків;Ратнівський район – 18 випадків;Любешівський район – 13 випадків.Локачинський район – 11 випадків;Шацький район – 10 випадків;Рожищенський район – 8 випадків.За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9368 осіб, в тому числі за останню добу – 329 осіб.