У магазинах одягу в «ПортCity» – вигідні пропозиції*

У магазинах чоловічого та жіночого одягу, що працюють на території ТРЦ "ПортCity", діють знижки.Про це повідомляє пресслужба закладу.Тож пропонуємо вашій увазі добірку вигідних пропозицій:-15% на всю нову літню колекцію, діє до 30.06.до -50% на сезоний розпродаж, діє до наявності акційного товару.до -50% на сукні, діє до 30.06.до -60% на попередню колекцію, діє до повної ліквідації акційного товару.-400грн при купівлі товару в одному чеку на 2000 грн, -750 грн при купівлі товару в одному чеку на 3000 грн, діє до 18.06.до -40% на вибрані категорії , діє до наявності акційного товарудо -40% на вибрані моделі, діє до повного розпродажу акційного товарузнижки до -70%, діє до повного розпродажу товару акційного товарудо -70% на попередню колекцію, діє до 15.06.до -40% на спортивні кофти та до -30% на весняні сукні, діє до 30.06.акція 1+1=3, діє до 14.06до - 30% на жіноче взуття, до повного розпродажу акційного товарудо -50% на попередню колекцію, до повного розпродажу, та акція 4+1 на товари виробництва Узбекистан на постійній основі.до -70% на весняні колекції, до повного розпродажу акційного товару.: до-50% на весь товар окрім нових колекцій, до повного розпродажу акційного товару товарудо -40% на речі з попередніх колекцій, діє до наявності акційного товару.Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1