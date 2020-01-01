У магазинах одягу в «ПортCity» – вигідні пропозиції*
Сьогодні, 10:51
У магазинах чоловічого та жіночого одягу, що працюють на території ТРЦ "ПортCity", діють знижки.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Тож пропонуємо вашій увазі добірку вигідних пропозицій:
⠀
1-Й ПОВЕРХ
AndreTan: -15% на всю нову літню колекцію, діє до 30.06.
RESERVED: до -50% на сезоний розпродаж, діє до наявності акційного товару.
Societa: до -50% на сукні, діє до 30.06.
TREND: до -60% на попередню колекцію, діє до повної ліквідації акційного товару.
Colins: -400грн при купівлі товару в одному чеку на 2000 грн, -750 грн при купівлі товару в одному чеку на 3000 грн, діє до 18.06.
Mohito: до -40% на вибрані категорії , діє до наявності акційного товару
Columbia: до -40% на вибрані моделі, діє до повного розпродажу акційного товару
NafNaf: знижки до -70%, діє до повного розпродажу товару акційного товару
Goldi: до -70% на попередню колекцію, діє до 15.06.
OLKO: до -40% на спортивні кофти та до -30% на весняні сукні, діє до 30.06.
Arber: акція 1+1=3, діє до 14.06
⠀
2-Й ПОВЕРХ
Jomа: до - 30% на жіноче взуття, до повного розпродажу акційного товару
Oodji: до -50% на попередню колекцію, до повного розпродажу, та акція 4+1 на товари виробництва Узбекистан на постійній основі.
⠀
3-Й ПОВЕРХ
Вetty Bearcley: до -70% на весняні колекції, до повного розпродажу акційного товару.
Reporter young: до-50% на весь товар окрім нових колекцій, до повного розпродажу акційного товару товару
Бембі: до -40% на речі з попередніх колекцій, діє до наявності акційного товару.
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Тож пропонуємо вашій увазі добірку вигідних пропозицій:
⠀
1-Й ПОВЕРХ
AndreTan: -15% на всю нову літню колекцію, діє до 30.06.
RESERVED: до -50% на сезоний розпродаж, діє до наявності акційного товару.
Societa: до -50% на сукні, діє до 30.06.
TREND: до -60% на попередню колекцію, діє до повної ліквідації акційного товару.
Colins: -400грн при купівлі товару в одному чеку на 2000 грн, -750 грн при купівлі товару в одному чеку на 3000 грн, діє до 18.06.
Mohito: до -40% на вибрані категорії , діє до наявності акційного товару
Columbia: до -40% на вибрані моделі, діє до повного розпродажу акційного товару
NafNaf: знижки до -70%, діє до повного розпродажу товару акційного товару
Goldi: до -70% на попередню колекцію, діє до 15.06.
OLKO: до -40% на спортивні кофти та до -30% на весняні сукні, діє до 30.06.
Arber: акція 1+1=3, діє до 14.06
⠀
2-Й ПОВЕРХ
Jomа: до - 30% на жіноче взуття, до повного розпродажу акційного товару
Oodji: до -50% на попередню колекцію, до повного розпродажу, та акція 4+1 на товари виробництва Узбекистан на постійній основі.
⠀
3-Й ПОВЕРХ
Вetty Bearcley: до -70% на весняні колекції, до повного розпродажу акційного товару.
Reporter young: до-50% на весь товар окрім нових колекцій, до повного розпродажу акційного товару товару
Бембі: до -40% на речі з попередніх колекцій, діє до наявності акційного товару.
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У магазинах одягу в «ПортCity» – вигідні пропозиції*
Сьогодні, 10:51