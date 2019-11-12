У партії «Європейська Солідарність» на Волині – нові керівники





Така зустріч членів партії у Луцьку відбулася вперше за декілька останніх років. Головними питаннями стали кадрові зміни в команді. Перш за все це стосувалося «верхівок» організації – керівника Волинської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» та очільника міської організації, аби у повному оновленому складі рішуче боротися за представництво в місцевих радах Волині.



Мирка – Яковлев, Нестерук – Моклиця: основні кадрові зміни «Європейської солідарності» на Волині



Рішенням центральної ради партії новим керівником Волинської територіальної організації партії став Тарас Яковлев, до цього на посаді був Іван Мирка, який повноваження склав добровільно і вирішив лишитися в партії як учасник та активіст. Він переконаний, що саме зараз організації потрібен потужний спікер і вагомий голос, аби повернути своє право впливати на якісні зміни в місті та області. Бо те, що відбувається сьогодні в Луцьку, наявні проблеми, на переконання партійців, є відзеркаллям проблем цілої держави.



«За останній рік це, певно, були найважчі часи для нашої партії, ми пережили важку електоральну поразку, можна було б тільки так говорити, що це – електоральна поразка, але відбулася вона «по всіх фронтах», на жаль. Багато навіть таких немістечкових інтересів позбавили нашу міську владу ствердного голосу. Ми втратили людей, а, можливо, ми очистились. І міськрада, і партії піддалися зраді. Такі речі говорять про те, що потрібно дуже пильно дивитися на людей, коли йдеш з ними якимсь шляхом», – виступив екскерівник Волинської територіальної організації партії Іван Мирка.



Переконує, що той голос, який забрали у ЄС на місцевому рівні, потрібно негайно відновлювати. Мирка переконаний, що і зі зміною кадрів партія продовжуватиме працювати і буде тільки розвиватися та рости.







Новим головою Луцького міського осередку партії «Європейська Солідарність» став Юрій Моклиця. Із 1 березня 2017 року «Європейську Солідарність» у Луцьку очолював депутат Луцькради Петро Нестерук. У зв’язку зі збігом електорального терміну керівник добровільно склав повноваження, однак, як і Іван Мирка, лишився в команді.



«Моє рішення – свідоме і добровільне, щоб ніхто не думав там, що під якимось тиском це все відбувалося. Юрій більш перспективний, до того ж – неодружений», – пожартував Петро Нестерук.



Юрій Моклиця в команді «Європейської Солідарності» із 2015 року.



Свого часу Юрій Моклиця працював заступником міського голови у команді Миколи Романюка, тож проблеми міста йому знайомі дуже близько, тим паче, що із народження проживає в обласному центрі. Наразі – відомий у Луцьку активіст, політик, громадський діяч. Очолював Асоціацію розвитку туризму на Волині. Співзасновник ГО «Центр розвитку урядування». У 2019 році був кандидатом у народні депутати від Луцька, представляючи партію «Європейська Солідарність».



«Я б хотів, аби ця партія перетворилася в безальтернативну політичну силу, яка веде нас в Європу. Я не хочу, аби в нас було купа партій, які одні тягнуть на Захід, а інші – на Схід.



«Європейська Солідарність» може перерости в ту партію, яка зможе це врегулювати. Зі всієї поваги до лідера – Петра Порошенка, партія повинна жити не «прив’язкою» до когось одного, а думками мільйонів людей, які хочуть якісних змін», – каже Юрій Моклиця. На зборах партії також озвучив свої основні напрямки роботи та плани на майбутнє серед яких важливу роль відіграють польова та медійна роботи.







За слів Юрія Моклиці, базовий план і основна мета «Європейської Солідарності» зараз – якісно показати себе на майбутніх виборах.

«Розвиток партії – м’язи політичної сили, актив, члени партії і можливості проводити заходи, мітинги чи протести. Нам потрібно бути готовими показати себе і мати потужний голос», – каже Юрій Моклиця.



За кандидатуру проголосували одноголосно.



Далі засідання вів новообраний голова обласної «Європейської Солідарності». За регламентом потрібно було обрати членів ради міської організації партії. Окрім Юрія Моклиці, туди увійшли луцький підприємець і активіст Самооборони Волині Олександр Ніколайчук, а також активістка, актриса народного аматорського театру-студії ГаРмИдЕр Алла Доманська.



Окрім того, на зборах обрали ревізійну комісію партії, куди увійшли атовець та активіст Олексій Кушнєр, активістки Світлана Прохватило і Світлана Матвійчук.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 червня відбулися збори Луцької міської організації партії «Європейська Солідарність» під час яких вирішували важливі кадрові питання. На засідання прийшли 33 із 58 місцевих членів партії.Така зустріч членів партії у Луцьку відбулася вперше за декілька останніх років. Головними питаннями стали кадрові зміни в команді. Перш за все це стосувалося «верхівок» організації – керівника Волинської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» та очільника міської організації, аби у повному оновленому складі рішуче боротися за представництво в місцевих радах Волині.Рішенням центральної ради партії новим керівником Волинської територіальної організації партії став, до цього на посаді був, який повноваження склав добровільно і вирішив лишитися в партії як учасник та активіст. Він переконаний, що саме зараз організації потрібен потужний спікер і вагомий голос, аби повернути своє право впливати на якісні зміни в місті та області. Бо те, що відбувається сьогодні в Луцьку, наявні проблеми, на переконання партійців, є відзеркаллям проблем цілої держави.«За останній рік це, певно, були найважчі часи для нашої партії, ми пережили важку електоральну поразку, можна було б тільки так говорити, що це – електоральна поразка, але відбулася вона «по всіх фронтах», на жаль. Багато навіть таких немістечкових інтересів позбавили нашу міську владу ствердного голосу. Ми втратили людей, а, можливо, ми очистились. І міськрада, і партії піддалися зраді. Такі речі говорять про те, що потрібно дуже пильно дивитися на людей, коли йдеш з ними якимсь шляхом», – виступив екскерівник Волинської територіальної організації партії Іван Мирка.Переконує, що той голос, який забрали у ЄС на місцевому рівні, потрібно негайно відновлювати. Мирка переконаний, що і зі зміною кадрів партія продовжуватиме працювати і буде тільки розвиватися та рости.Новим головою Луцького міського осередку партії «Європейська Солідарність» став. Із 1 березня 2017 року «Європейську Солідарність» у Луцьку очолював депутат Луцькради. У зв’язку зі збігом електорального терміну керівник добровільно склав повноваження, однак, як і Іван Мирка, лишився в команді.«Моє рішення – свідоме і добровільне, щоб ніхто не думав там, що під якимось тиском це все відбувалося. Юрій більш перспективний, до того ж – неодружений», – пожартував Петро Нестерук.Юрій Моклиця в команді «Європейської Солідарності» із 2015 року.Свого часу Юрій Моклиця працював заступником міського голови у команді, тож проблеми міста йому знайомі дуже близько, тим паче, що із народження проживає в обласному центрі. Наразі – відомий у Луцьку активіст, політик, громадський діяч. Очолював Асоціацію розвитку туризму на Волині. Співзасновник ГО «Центр розвитку урядування». У 2019 році був кандидатом у народні депутати від Луцька, представляючи партію «Європейська Солідарність».«Я б хотів, аби ця партія перетворилася в безальтернативну політичну силу, яка веде нас в Європу. Я не хочу, аби в нас було купа партій, які одні тягнуть на Захід, а інші – на Схід.«Європейська Солідарність» може перерости в ту партію, яка зможе це врегулювати. Зі всієї поваги до лідера –, партія повинна жити не «прив’язкою» до когось одного, а думками мільйонів людей, які хочуть якісних змін», – каже Юрій Моклиця. На зборах партії також озвучив свої основні напрямки роботи та плани на майбутнє серед яких важливу роль відіграють польова та медійна роботи.За слів Юрія Моклиці, базовий план і основна мета «Європейської Солідарності» зараз – якісно показати себе на майбутніх виборах.«Розвиток партії – м’язи політичної сили, актив, члени партії і можливості проводити заходи, мітинги чи протести. Нам потрібно бути готовими показати себе і мати потужний голос», – каже Юрій Моклиця.За кандидатуру проголосували одноголосно.Далі засідання вів новообраний голова обласної «Європейської Солідарності». За регламентом потрібно було обрати членів ради міської організації партії. Окрім Юрія Моклиці, туди увійшли луцький підприємець і активіст Самооборони Волині, а також активістка, актриса народного аматорського театру-студії ГаРмИдЕрОкрім того, на зборах обрали ревізійну комісію партії, куди увійшли атовець та активіст, активісткиГоловне фото - Волинь.Солідарність

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