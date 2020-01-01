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Синоптики попередили про грози і шквали у західних областях України

Синоптики попередили про грози і шквали у західних областях України
Синоптики попередили про погіршення погодних умов 12 червня у деяких регіонах України.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"12 червня у західних областях, вдень також і на Вінниччині та в південній частині грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; в Карпатах місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов, що пройшли на Волині ввечері 11 червня рятувальники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

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Теги: грози, погіршення, погода
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