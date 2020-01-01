Синоптики попередили про грози і шквали у західних областях України





Про це йдеться на сайті ДСНС.



"12 червня у західних областях, вдень також і на Вінниччині та в південній частині грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; в Карпатах місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попередили про погіршення погодних умов 12 червня у деяких регіонах України.Про це йдеться на сайті ДСНС."12 червня у західних областях, вдень також і на Вінниччині та в південній частині грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; в Карпатах місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов , що пройшли на Волині ввечері 11 червня рятувальники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію