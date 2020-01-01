На Волині – 44 офіційних мільйонери

Практика минулих років показує, що мільйонери не поспішають декларувати доходи у перші тижні деклараційної кампанії. Нинішній рік не став винятком. Проте за останніми даними на Волині – 44 офіційні мільйонери.Про це повідомила начальниця Головного управління ДПС у Волинській області, пише ІА "Конкурент".Однак, за її словами, за кілька тижнів, що лишилися до 1 липня, ця цифра може зрости."У переліку заможних громадян, які вже подали декларацію про доходи, також ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність. Найбільші доходи – по 7,4 мільйона гривень, задекларували 2 волинянина, жителі м. Луцька. Загалом волинські мільйонери відзвітувалися про 125,2 мільйона гривень доходів. Частково із цих доходів вже податки сплачено, решта буде перерахована до бюджету у визначені законом терміни. Враховуючи труднощі економічного та фінансового характеру через коронакризу, 2020-го – кожна бюджетна копійка важлива", – наголосила вона.У ГУ ДПС сподіваються, що кожен, хто зобов’язаний подати річну податкову декларацію, виконає свій конституційний обов’язок своєчасно, тобто до 1 липня.До слова, у 2018 році про мільйонні доходи прозвітували 43 волиняни.