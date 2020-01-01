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13 червня на Волині: гортаючи календар

13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження заступник начальника управління Національної поліції на Волині Сергій Козак (на фото).

Також Інформаційне агентство ВолиньPost вітає з особистим святом заступника начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександр Лук'янчук.

Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху, кохання, злагоди й достатку.

Іменинники цього дня – Іван та Петро.

Вітаємо усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, любові та радості від життя.

13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.

13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.

У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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