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Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну

Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Двоє молодих вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть стипендію від Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляють на сайті університету.

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок двом молодим науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили Стипендію Кабінету Міністрів України:

Макарук Ларисі Леонідівні – доктору філологічних наук, доценту, декану факультету іноземної філології.

Стащук Олені Володимирівні – доктору економічних наук, професору кафедри фінансів та кредиту.

Макарук Лариса
Макарук Лариса
Стащук Олена
Стащук Олена

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Теги: СНУ імені Лесі України, стипендія, Кабмін
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