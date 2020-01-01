Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну





Про це



Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок двом молодим науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили Стипендію Кабінету Міністрів України:



Макарук Ларисі Леонідівні – доктору філологічних наук, доценту, декану факультету іноземної філології.



Стащук Олені Володимирівні – доктору економічних наук, професору кафедри фінансів та кредиту.



Макарук Лариса Стащук Олена

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