Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Сьогодні, 12:35
Двоє молодих вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть стипендію від Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляють на сайті університету.
Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок двом молодим науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили Стипендію Кабінету Міністрів України:
Макарук Ларисі Леонідівні – доктору філологічних наук, доценту, декану факультету іноземної філології.
Стащук Олені Володимирівні – доктору економічних наук, професору кафедри фінансів та кредиту.
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Про це повідомляють на сайті університету.
Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок двом молодим науковцям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили Стипендію Кабінету Міністрів України:
Макарук Ларисі Леонідівні – доктору філологічних наук, доценту, декану факультету іноземної філології.
Стащук Олені Володимирівні – доктору економічних наук, професору кафедри фінансів та кредиту.
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