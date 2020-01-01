Скільки заробляє мер і наближені до нього чиновники у Володимирі-Волинському





Про це вказано в його декларації, - пише



Петро Саганюк, міський голова Володимир-Волинського



Міський голова Володимир-Волинського протягом 2019 року отримав 455 тис. 129 грн заробітної плати. Окрім цього серед його доходів була пенсія (109 тис. 537 грн) та проценти в банку (74 тис. 17 грн). Показала доходи і дружина мера: це пенсія (23 тис. 581) та проценти в банку (майже 50 тис. грн).



Серед грошових активів сім’ї – банківські вклади, які на двох склали понад 800 тис. грн та 5561 доларів.



Нового майна в звітному році не відображено. Зазначені активи, куплені у попередні роки: це п’ять земельних ділянок, загальною площею 32844 кв. м. Також земельну ділянку декларує дружина (1000 кв. м), як і житлових будинок (330,9 кв. м) та іншу господарську споруду (77 кв. м).



У власності дружини також авто ГАЗ 21. Подружжя також задекларувало акції у ВАТ "Львівобленерго".



Трудова довідка:



У 1974 році його обрали першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.

З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу. У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради, з 1992 року призначений представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993 році повернувся на роботу до держлісгоспу.

У 1998 році Саганюк обраний міським головою Володимира–Волинського, а у 2002 році вдруге поспіль жителі міста обрали його міським головою, в 2006 році – втретє, в 2010 році – вчетверте, у 2015 році – вп’яте.



Олег Свідерський, секретар міської ради, заступник міського голови





За звітний рік посадовець задекларував 240 тисяч 226 грн доходу у вигляді заробітної плати. Ще 66,9 тис. грн доходу вказала його дружина, як соціальну допомогу сім’ї. У заступника в декларації вказано, що в нього три дочки.



Майна, придбаного у звітному році, не зазначено. Вказані у власності три земельні ділянки, площею 16106 кв. м та квартира, площею 49,9 кв.м, що записана на дружину.



Серед автопарку зазначені авто ЗАЗ 110207, BA3 2121 та Chevrolet Aveo, останній використовується за довіреністю. Серед грошових активів подружжя на двох – 52 тис. грн та 5200 доларів.



Трудова довідка:



З 2005 по 2009 роки працював спеціалістом, координатором області, керівником Луцького відділення ЗАТ «Догмат України», з 2009 по 2010 рік – керівником Володимир-Волинської філії КП «Волинського обласного бюро технічної інвентаризації».

З листопада 2010 року — секретар міської ради, заступник міського голови.



Ярослав Матвійчук, перший заступник міського голови





Перший заступник міського голови задекларував 328 тисяч 30 грн заробітної плати. Інші джерела доходу сім’ї становлять зарплата, соціальна допомога, які вказані на дружину (116 тис. грн). Жодного нового майна, задекларованого у звітному році, не вказано. Квартира (57,9 кв. м), гараж (27,5 кв.м), земельна ділянка (100 кв. м) були у власності у попередні роки. Як і майно, власником якого вказана дружина (частка в квартирі в Луцьку та квартира в Луцьку).



Трудова довідка:



2002-2003 рр.: Володимир-Волинська загальноосвітня школа № 1, вчитель;

2002-2003 рр.: ВАТ «Володимир-Волинське АТП-10762», юрисконсульт;

2003-2004 рр.: строкова військова служба;

2004-2007 рр.: Володимир-Волинська загальноосвітня школа № 1, вчитель;

2004-2008 рр.: ВАТ «Володимир-Волинський консервний завод», юрисконсульт;

2008-2010 рр.: управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, головний спеціаліст;

2010 – 2015 рр: Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості, заступник директора.

З листопада 2015 року – перший заступник Володимир-Волинського міського голови.



Лариса Кулікова, заступник міського голови





Заступниця міського голови, яка працює на цій посаді вже 19-ий рік, задекларувала дохід у вигляді зарплати (330 тис. 507 грн), дивідендів (31,3 тис. грн), доходу від надання майна в оренду (15 тис. грн). Вказана також пенсія матері (31190 грн). Серед грошових активів 252 тис. 773 грн. Також вказана власність інвестиційних сертифікатів у ВАТ"ДІКОМ". А серед майна вказані – співвласність з матір’ю квартири у Володимир-Волинському (70 кв. м), власність квартири (40,5 кв. м) та дві земельні ділянки (1617 та 965 кв. м).



Трудова довідка:



1979 - контролер спецвідділення районного виробничого управління по виробничо-технічному забезпеченню.

З 1979 по 1980 рік працювала контролером мехзагону райсільгоспхімії, після закінчення інституту – головним економістом колгоспу „Росія” с. Бегета Володимир-Волинського району, з 1988 по 1991 рік – інженером відділу праці і заробітної плати будівельно-монтажної госпрозрахункової дільниці тресту „Луцьагробуд”.

У цьому ж році — консультант Володимир-Волинського міськкому Компартії України. З 1991 по 1997 рік Кулікова — викладач економічних предметів сільськогосподарського технікуму, з 1997 по 1998 рік – заступник начальника управління економіки Володимир-Волинської райдержадміністрації, з 1998 по 2001 рік – начальник управління економіки міськвиконкому.

З червня 2001 року по даний час – заступник Володимир-Волинського міського голови.



Ірина Ліщук, керуюча справами виконкому





За минулий рік Ірина Ліщук заробила 260 тис. 177 грн доходу у вигляді заробітної плати в міській раді. Ще понад 147,6 тис. доходу сім’ї становила зарплата чоловіка. Він же ж вказаний власником авто ЗАЗ-Daewoo та квартири у Володимир-Волинському. Однак ще дві квартири у власності самої заступниці. Грошових активів не вказано, однак зазначені зобов’язання – кредити, в тому числі отриманні в звітному році.



Трудова довідка:



2003 – спеціаліст І категорії служби у справах неповнолітніх;

2003-2004 – головний спеціаліст центру соціальних служб для молоді;

2004-2014 – головний спеціаліст відділу культури і туризму;

2014-2016 – директор центру надання адміністративних послуг;

2016-2019 – начальник відділу організаційно-аналітичної роботи;

з 11 липня 2019 року – керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Володимира-Волинського, який обіймає цю посаду з 1998 року, отримував протягом минулого року щомісячно майже 38 тисяч гривень зарплати. Ще 9 тисяч – пенсії.Про це вказано в його декларації, - пише Конкурент. Міський голова Володимир-Волинського протягом 2019 року отримав 455 тис. 129 грн заробітної плати. Окрім цього серед його доходів була пенсія (109 тис. 537 грн) та проценти в банку (74 тис. 17 грн). Показала доходи і дружина мера: це пенсія (23 тис. 581) та проценти в банку (майже 50 тис. грн).Серед грошових активів сім’ї – банківські вклади, які на двох склали понад 800 тис. грн та 5561 доларів.Нового майна в звітному році не відображено. Зазначені активи, куплені у попередні роки: це п’ять земельних ділянок, загальною площею 32844 кв. м. Також земельну ділянку декларує дружина (1000 кв. м), як і житлових будинок (330,9 кв. м) та іншу господарську споруду (77 кв. м).У власності дружини також авто ГАЗ 21. Подружжя також задекларувало акції у ВАТ "Львівобленерго".Трудова довідка:У 1974 році його обрали першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу. У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради, з 1992 року призначений представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993 році повернувся на роботу до держлісгоспу.У 1998 році Саганюк обраний міським головою Володимира–Волинського, а у 2002 році вдруге поспіль жителі міста обрали його міським головою, в 2006 році – втретє, в 2010 році – вчетверте, у 2015 році – вп’яте.За звітний рік посадовець задекларував 240 тисяч 226 грн доходу у вигляді заробітної плати. Ще 66,9 тис. грн доходу вказала його дружина, як соціальну допомогу сім’ї. У заступника в декларації вказано, що в нього три дочки.Майна, придбаного у звітному році, не зазначено. Вказані у власності три земельні ділянки, площею 16106 кв. м та квартира, площею 49,9 кв.м, що записана на дружину.Серед автопарку зазначені авто ЗАЗ 110207, BA3 2121 та Chevrolet Aveo, останній використовується за довіреністю. Серед грошових активів подружжя на двох – 52 тис. грн та 5200 доларів.Трудова довідка:З 2005 по 2009 роки працював спеціалістом, координатором області, керівником Луцького відділення ЗАТ «Догмат України», з 2009 по 2010 рік – керівником Володимир-Волинської філії КП «Волинського обласного бюро технічної інвентаризації».З листопада 2010 року — секретар міської ради, заступник міського голови.Перший заступник міського голови задекларував 328 тисяч 30 грн заробітної плати. Інші джерела доходу сім’ї становлять зарплата, соціальна допомога, які вказані на дружину (116 тис. грн). Жодного нового майна, задекларованого у звітному році, не вказано. Квартира (57,9 кв. м), гараж (27,5 кв.м), земельна ділянка (100 кв. м) були у власності у попередні роки. Як і майно, власником якого вказана дружина (частка в квартирі в Луцьку та квартира в Луцьку).Трудова довідка:2002-2003 рр.: Володимир-Волинська загальноосвітня школа № 1, вчитель;2002-2003 рр.: ВАТ «Володимир-Волинське АТП-10762», юрисконсульт;2003-2004 рр.: строкова військова служба;2004-2007 рр.: Володимир-Волинська загальноосвітня школа № 1, вчитель;2004-2008 рр.: ВАТ «Володимир-Волинський консервний завод», юрисконсульт;2008-2010 рр.: управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, головний спеціаліст;2010 – 2015 рр: Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості, заступник директора.З листопада 2015 року – перший заступник Володимир-Волинського міського голови.Заступниця міського голови, яка працює на цій посаді вже 19-ий рік, задекларувала дохід у вигляді зарплати (330 тис. 507 грн), дивідендів (31,3 тис. грн), доходу від надання майна в оренду (15 тис. грн). Вказана також пенсія матері (31190 грн). Серед грошових активів 252 тис. 773 грн. Також вказана власність інвестиційних сертифікатів у ВАТ"ДІКОМ". А серед майна вказані – співвласність з матір’ю квартири у Володимир-Волинському (70 кв. м), власність квартири (40,5 кв. м) та дві земельні ділянки (1617 та 965 кв. м).Трудова довідка:1979 - контролер спецвідділення районного виробничого управління по виробничо-технічному забезпеченню.З 1979 по 1980 рік працювала контролером мехзагону райсільгоспхімії, після закінчення інституту – головним економістом колгоспу „Росія” с. Бегета Володимир-Волинського району, з 1988 по 1991 рік – інженером відділу праці і заробітної плати будівельно-монтажної госпрозрахункової дільниці тресту „Луцьагробуд”.У цьому ж році — консультант Володимир-Волинського міськкому Компартії України. З 1991 по 1997 рік Кулікова — викладач економічних предметів сільськогосподарського технікуму, з 1997 по 1998 рік – заступник начальника управління економіки Володимир-Волинської райдержадміністрації, з 1998 по 2001 рік – начальник управління економіки міськвиконкому.З червня 2001 року по даний час – заступник Володимир-Волинського міського голови.За минулий рік Ірина Ліщук заробила 260 тис. 177 грн доходу у вигляді заробітної плати в міській раді. Ще понад 147,6 тис. доходу сім’ї становила зарплата чоловіка. Він же ж вказаний власником авто ЗАЗ-Daewoo та квартири у Володимир-Волинському. Однак ще дві квартири у власності самої заступниці. Грошових активів не вказано, однак зазначені зобов’язання – кредити, в тому числі отриманні в звітному році.Трудова довідка:2003 – спеціаліст І категорії служби у справах неповнолітніх;2003-2004 – головний спеціаліст центру соціальних служб для молоді;2004-2014 – головний спеціаліст відділу культури і туризму;2014-2016 – директор центру надання адміністративних послуг;2016-2019 – начальник відділу організаційно-аналітичної роботи;з 11 липня 2019 року – керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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